En Paraguay 5 de cada 10 empresas usan IA para selección de personal

En lo que antes implicaba largas jornadas de revisión manual, hoy se emplea menor tiempo gracias a sistemas automatizados capaces de analizar volúmenes de información.

La encuesta de Littler Mendelson, empresa de derecho laboral y empleo, a 330 líderes empresariales, muestra que el 66% de las empresas usa IA en el área de Recursos Humanos: en creación de contenido el 42%, selección y reclutamiento de talento el 30% y en el sourcing de candidatos el 24%.

IA: confianza, tergiversación y brechas

Por otra parte, el informe Greenhouse 2025 AI in Hiring, que encuestó a más de 4100 solicitantes de empleo, reclutadores y gerentes de contratación en EE.UU., el Reino Unido, Irlanda y Alemania, revela que uno de cada dos (46%) solicitantes de empleo dicen que la confianza en la contratación disminuyó durante el 2025 y el 42% culpa directamente a la IA. En Alemania el porcentaje se reduce al 24%.

El estudio revela que más de un tercio de los candidatos (36%) han utilizado la herramienta para modificar su perfil en apariencia, voz o fondo de imagen durante un video (fondos falsos 32%, guiones con IA durante las entrevistas 32% y falsificaciones profundas 18%). Mientras, el 91% de los gerentes de contratación en Estados Unidos y el 89% en Europa han detectado o sospechado una tergiversación de los candidatos impulsada por la IA.

La mayoría de los gerentes de contratación en los EE.UU. (68%) y en Europa (65%) están más involucrados en los procesos de selección que lo que estuvieron en el 2024 y participan más activamente en las entrevistas en persona para verificar datos de los participantes.

Asimismo, más de uno de cada dos reclutadores estadounidenses (53%) han delegado la mayor parte de la evaluación en sistemas de IA/ATS (Sistemas de Seguimiento de Candidatos – robot); sin embargo, el 25% admite que no tiene mucha confianza o no tiene confianza en absoluto, y el 8% no sabe qué prioriza su inteligencia artificial.

El informe también arroja el dato de que casi la mitad (49%) de los solicitantes de empleo en EE.UU. envían más solicitudes únicamente con el objetivo de superar los filtros automatizados, mientras en Europa la cifra se reduce al 21%. En relación a la búsqueda de empleo, tres de cada cuatro candidatos utilizan IA (74% en EE.UU. y 78% en el Reino Unido, Irlanda y Alemania).

5 de cada 10 empresas usan IA en Paraguay

En diálogo con ABC Negocios, la Lic. en Psicología Laboral Manuela Monges Penayo, coordinadora de Control y Calidad de Búsqueda y Selección en Jobs, explicó que la tecnología no viene a reemplazar el rol del reclutador, sino a potenciarlo, mejorando la calidad de las decisiones y agilizando el proceso de selección.

Indicó que el avance de estas herramientas ya se refleja en el mercado laboral. “De acuerdo con estimaciones del sector, alrededor de 5 de cada 10 empresas en Paraguay ya utilizan inteligencia artificial en alguna etapa del proceso de selección de personal”. Este dato muestra que la adopción tecnológica en recursos humanos dejó de ser una tendencia para convertirse en una realidad.

Las compañías que incorporan IA buscan principalmente tomar decisiones basadas en datos, detectar patrones de compatibilidad entre el candidato y el puesto, y mejorar la velocidad de respuesta hacia los postulantes. En un mercado laboral cada vez más dinámico, la rapidez en los procesos de contratación puede marcar la diferencia para captar talento calificado.

Desde la consultora Jobs, comentó Monges Penayo, se impulsan programas de capacitación enfocados en el uso de IA aplicada al reclutamiento para que los profesionales del área puedan aprovechar estas herramientas de manera estratégica, combinando la tecnología con el análisis humano.

La especialista destacó que entre los principales beneficios están:

Optimización de los tiempos de contratación

Reducción de costos operativos

Mayor atención a la experiencia del candidato, factor más valorado por quienes buscan empleo.

Análisis rápido de grandes volúmenes de información

Herramientas digitales de uso cotidiano ya forman parte de este proceso. Aplicaciones como ChatGPT o Gemini están siendo utilizadas en algunas empresas para realizar pre-screening de currículums y organizar información de candidatos.

Según la especialista, el uso de estas herramientas permite acelerar notablemente el trabajo de los reclutadores. “En lugar de revisar manualmente 30 o más currículums, la IA puede procesarlos siguiendo criterios definidos, realizando un prefiltro de perfiles y agilizando significativamente la selección de talento”, explicó.

Este enfoque también ayuda a estructurar mejor los procesos y a reducir sesgos iniciales, siempre que la herramienta sea utilizada de manera responsable y supervisada por profesionales de recursos humanos.

Mercado laboral con perfiles digitales

La digitalización también impactó en la forma en que los profesionales se posicionan en el mercado. Plataformas como LinkedIn contribuyeron a crear un entorno laboral más dinámico y competitivo, donde la visibilidad del perfil y la presencia digital juegan un papel clave.

Hoy en día, los candidatos no solo compiten por su experiencia o formación académica, sino también por cómo presentan su perfil en línea, cómo describen sus habilidades y cómo logran destacar dentro de una red profesional cada vez más amplia.

Para las empresas, este nuevo escenario implica adaptar sus estrategias de atracción de talento. Los procesos de selección son más ágiles, más orientados a datos y, al mismo tiempo, más enfocados en la construcción de una marca empleadora sólida que permita atraer y retener profesionales calificados.

Además, la tecnología facilita la comunicación con los postulantes, ofreciendo respuestas más rápidas y procesos más transparentes. Esto mejora la percepción que los candidatos tienen de la organización, incluso en los casos en los que no son seleccionados.

El rol humano sigue siendo clave

A pesar del avance de la inteligencia artificial, el factor humano continúa siendo fundamental en el proceso de selección. La evaluación del potencial de desarrollo, la comprensión de la cultura organizacional y la capacidad de identificar habilidades blandas siguen siendo aspectos que requieren criterio profesional.

La IA, en este sentido, funciona como un complemento que fortalece el trabajo del reclutador. Al reducir el peso de las tareas operativas, permite que los profesionales del área se enfoquen en decisiones estratégicas y en la construcción de relaciones con los candidatos.