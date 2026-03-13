Banco Familiar impulsa a emprendedores y mipymes con G. 540.000 millones de BID Invest

Este acuerdo de financiamiento permitirá al banco ampliar su apoyo a emprendedores, microempresarios y pequeñas empresas en Paraguay.

La operación apunta a fortalecer la resiliencia, la solvencia y la capacidad de crecimiento de los negocios en todas sus etapas, promoviendo su consolidación y sostenibilidad en un contexto económico cada vez más desafiante.

La firma del acuerdo se realizó en el marco de la Asamblea Anual de Gobernadores del Grupo BID, con la participación de altas autoridades de ambas instituciones.

Por el lado de Banco Familiar estuvieron presentes su presidente, Alberto Acosta Garbarino; el vicepresidente primero, Alejandro Laufer; los directores César Barreto y Gloria Ortega; el gerente general, Hilton Giardina; y el gerente financiero, Sebastián Giménez.

En representación de BID Invest participaron Alonso Chaverri, representante del Grupo BID en Paraguay; Sergio Lew, director general de Industrias; Marisela Alvarenga, directora jefa de la División de Instituciones Financieras; y Cristina Paredes, oficial de inversiones para el sector.

El financiamiento permitirá ampliar la cartera de créditos y profundizar un modelo de acompañamiento integral.

En ese sentido, el banco refuerza su enfoque en el asesoramiento permanente a sus clientes, incorporando herramientas que mejoren la gestión, administración y protección de los negocios, con el objetivo de generar estabilidad económica y un impacto directo en la calidad de vida de las personas.

Un componente relevante del acuerdo es la asesoría técnica, orientada a impulsar la educación financiera, el uso de nuevas tecnologías y la digitalización de servicios.

Esta línea de trabajo busca empoderar a emprendedores y pequeñas empresas, facilitando su integración al sistema financiero formal y fortaleciendo su capacidad de crecimiento.

Los recursos también serán canalizados hacia el ecosistema digital del banco, incluyendo su billetera electrónica EKO, una plataforma que amplía el acceso a servicios financieros, especialmente para nuevos usuarios y emprendedores en etapas iniciales.

Banco Familiar cuenta con una oferta integral que abarca créditos, depósitos, tarjetas de crédito, certificados de depósito de ahorro (CDA), soluciones para microempresas y compañías, además de seguros diseñados para la gestión de riesgos y la protección de activos.

Esta diversidad de servicios le permite atender de manera transversal las necesidades del tejido productivo.

La operación se enmarca dentro del programa de emisiones locales de BID Invest en Paraguay, un mecanismo pionero que fomenta la participación de organismos multilaterales en el mercado de capitales local y contribuye al fortalecimiento del sistema financiero nacional.

Con 59 años de trayectoria, Banco Familiar contribuye al desarrollo económico y social del país, consolidando su rol como un actor importante en la inclusión financiera y el crecimiento sostenible de personas, emprendedores y empresas en todo el territorio nacional.

Impulso al desarrollo

BID Invest, miembro del Grupo BID, es un banco multilateral de desarrollo comprometido con la promoción del desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado.

BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para que alcancen resultados financieros y maximicen el desarrollo económico, social y ambiental en la región.

Con una cartera de US$ 22.000 millones en activos bajo gestión y más de 400 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en diversos sectores.

Más info en www.idbinvest.org/es.