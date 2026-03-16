Maquila paraguaya depende cada vez más del mercado brasileño

Los datos suministrados por la dependencia del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) muestran que, al cierre del segundo mes del año, las industrias maquiladoras apuntaron envíos al mercado internacional por valor de US$ 248 millones. Esta cifra representa un incremento de US$ 51 millones respecto a los US$ 197 millones registrados en el mismo periodo, pero del 2025.

De acuerdo con datos del ente estatal, solo febrero los envíos sector alcanzaron US$ 134 millones, mientras que en enero de 2026 el monto exportado fue de US$ 114 millones.

Desempeño de los rubros

En cuanto a los principales rubros colocados en el mercado internacional hasta febrero último, se trata de los siguientes; autopartes (27%), productos alimenticios (19%), confecciones (14%), químicos (8%), manufacturas de aluminio (7%), electrónica y electricidad (6%), plásticos y sus derivados (5%) y otros rubros (14%).

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Brasil y otros mercados

Respecto a los destinos de la maquila paraguaya, el 81% de las colocaciones de las industrias maquiladoras tuvo como destino a países del Mercosur.

La lista la encabeza Brasil, que concentra el 67% de las compras, seguido de Argentina con 13%; Estados Unidos y Países Bajos, 5% cada uno. Además, se encuentran Bolivia (3%), Chile (2%), Uruguay (1%) y el resto del mundo (4%).

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Ubicación de las industrias maquiladoras

El 91% de las empresas con programa de maquila aprobado se localiza en los departamentos de Alto Paraná (47%), Central (29%), Capital (9%) y Amambay (6%).

Sector de confecciones genera más empleo

Con estos resultados, la maquila paraguaya muestra un importante dinamismo dentro de la economía nacional mediante la generación de empleos. Actualmente, el sector registra 35.357 puestos de trabajo relacionados con las industrias maquiladoras, que representa un incremento interanual de 3.125 empleos.

Al desglosar los puestos de trabajo por rubro, el sector de confecciones emplea a 8.091 personas;; seguido por el de autopartes con 7.865; servicios intangibles, con 3.982 profesionales; plásticos y sus manufacturas, 2.799; productos químicos y farmacéuticos, 2.578; madera y sus manufacturas con 1.538 trabajadores.

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Balanza comercial

Al cierre del primer bimestre de 2026, la balanza comercial de las industrias maquiladoras se mantiene positiva, ya que las exportaciones superan a las importaciones en 94%, porcentaje que refleja la incorporación de valor agregado a la producción.