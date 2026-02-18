Gran arranque para envíos de maquila paraguaya en enero

Datos suministrados por el Viceministerio de Industria del Ministerio de Industria y Comercio (MIC) reflejan un buen inicio para los envíos de maquila paraguaya, con un fuerte crecimiento en diversificación de rubros y la generación de empleos.

El informe del ente estatal correspondiente a enero pasado refleja que el monto de las exportaciones ascendió a US$ 115 millones, lo que representa un incremento del 15% respecto al período anterior, que fue de US$ 100 millones.

Los datos suministrados por la entidad evidencian un buen inicio para las exportaciones de la maquila local, con un fuerte crecimiento en diversificación de rubros y generación de empleos.

Autopartes y productos alimenticios lideran envíos

Según el informe, el 68% de las exportaciones de las industrias maquiladoras se concentraron en los siguientes rubros: autopartes (27%), productos alimenticios (19%), otros (17%), confecciones (13%), aluminio (9%), plásticos (6%), electrónica y electricidad (5%) y productos químicos y farmacéuticos (4%).

Asimismo, se destaca que el 83% de las exportaciones tuvieron como destino países del Mercosur, siendo Brasil (70%) el principal, seguido por Argentina (12%) y Estados Unidos (7%). En menor proporción también se registraron exportaciones hacia Chile (3%), Bolivia (3%), Uruguay (1%), China (1%) y el resto del mundo (3%).

La Secretaría Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación (CNIME), dependiente del MIC, autorizó 4.961 operaciones de comercio exterior, lo que implica un aumento del 2% respecto al mismo mes del año anterior.

Más empleos

Actualmente, el sector maquilador genera 35.354 empleos directos, lo que representa un incremento interanual de 4.664 puestos de trabajo.

El 72% de estos empleos se concentra en confecciones (más de 8.000 trabajadores), autopartes (7.865), servicios intangibles (cerca de 4.000) y los sectores plásticos y químico-farmacéuticos (alrededor de 3.000 cada uno).

Se destaca que el 45% de los empleos vinculados a las industrias maquiladoras son ocupados por mujeres, evidenciando el impacto del sector en la inclusión laboral.

Alto Paraná, polo de las industrias maquiladoras

En términos de localización, el 91% de las empresas con programas de maquila aprobados se concentra en los departamentos de Alto Paraná (47%), Central (29%), Capital (9%) y Amambay (6%).

En enero de 2026, las industrias maquiladoras importaron insumos y bienes intermedios por un valor de US$ 68 millones.

Como resultado, de acuerdo con el informe, la balanza comercial del sector fue positiva, ya que las exportaciones superaron a las importaciones en un 69%, reflejando un elevado nivel de incorporación de valor agregado y mayor eficiencia productiva del régimen.