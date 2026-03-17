Adium Paraguay: US$ 60 millones para consolidar su hub farmacéutico

El Grupo Adium inauguró oficialmente la mayor ampliación de su planta de producción en el país. Con una inversión que supera los US$ 60 millones, entre 2024 y 2025, la compañía triplica su capacidad operativa y posiciona a Paraguay como el corazón de su estrategia de exportación para América Latina.

La expansión suma 8.000 m² de infraestructura de vanguardia a los 17.000 m² ya existentes, alcanzando una superficie total de 25.000 m².

El salto hacia los 100 millones de unidades

El impacto de esta inversión se traduce en números. La planta, que anteriormente producía 35 millones de unidades anuales, ahora proyecta alcanzar entre 70 y 100 millones de unidades por año.

Este incremento está respaldado por la incorporación de equipamiento de última tecnología en líneas de mezclado, compresión, encapsulado y blisteado, además de nuevos laboratorios microbiológicos.

Patricio Rodríguez, CEO de Adium Pharma, destacó que este fortalecimiento es clave para la “autonomía sanitaria” de la región. Por su parte, Henry Lobo, Gerente General de Adium Paraguay, recordó que la operación local es responsable del 50% de las exportaciones de medicamentos del país, y con esta obra, el 90% de la producción total de la planta se destinará a los 18 mercados donde opera el grupo.

Empleo y ventajas competitivas

Durante la fase de construcción se crearon más de 300 empleos indirectos y se proyecta la incorporación de hasta 200 nuevos colaboradores directos una vez que la planta opere en toda su capacidad. Actualmente, la firma emplea a 800 personas.

El éxito del proyecto se apoya en herramientas como el régimen de maquila y la Ley 60/90, que permiten a Paraguay competir como una plataforma eficiente para la fabricación de alta complejidad.

Radiografía de Adium

Adium no solo fabrica, también representa a empresas globales como Amgen, Astellas, BMS y Debiopharm. Con más de 50 años de trayectoria, la empresa ocupa el tercer puesto en el mercado local y el primero en el ranking de exportadores de medicamentos de uso humano.

Su portafolio abarca áreas críticas como cardiología, oncología, diabetes y sistema nervioso central.