Nuevo retroceso en el índice de confianza del consumidor

De acuerdo con el reporte oficial del Banco Central del Paraguay (BCP), el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) registró de vuelta un retroceso importante y se ubicó en febrero sobre la base de 50,07 puntos, casi 5 puntos porcentuales abajo de lo que alcanzó en el mes anterior (enero) cuando llegó a 55 puntos en el índice. En cuanto a la comparación anual, también se observó un leve retroceso, considerando que en febrero del 2025 alcanzó 50,51 puntos, aunque se mantiene en zona neutral.

De acuerdo con los ratios de calificación, si alcanza los 50 puntos se encuentra en zona neutral, por debajo de dicho registro está en pesimismo y al superar dicho umbral es considerado en zona de optimismo.

De acuerdo con el reporte oficial, los subíndices también registraron retrocesos considerables.

Uno de los principales motivos que inciden en el ánimo de los consumidores es la inflación y aunque en líneas generales el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registra una variación de 2,6% interanual, hay rubros como el de los alimentos que siguen muy elevados y golpean el bolsillo de los consumidores, restando recursos para realizar otro tipo de compras.

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Subíndices también muestran bajas

Así el Índice de Situación Económica (ISE) que mide la percepción sobre la situación actual de la economía registró un valor de 37,88 puntos, menor en 3,87 puntos con respecto al mes anterior, lo que nuevamente ratifica su posición en zona de pesimismo.

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Por su parte, el Índice de Expectativas Económicas (IEE) que mide la percepción de la economía para el futuro alcanzó un resultado de 62,25 puntos, cifra también inferior a la del mes anterior y a la del mismo mes de 2025, en 6,67 y en 3,42 puntos, respectivamente.

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Mejora predisposición de compra de bienes durables

Por otra parte, la encuesta también consultó sobre la posibilidad de ahorro de los hogares y su predisposición a comprar automóviles, motocicletas, casas y electrodomésticos. Así, en el mes de febrero , el porcentaje de encuestados que respondió afirmativamente a la consulta de su posibilidad de ahorrar fue de 25%. Este porcentaje representó una disminución respecto al mes anterior.

En lo que respecta a la consulta sobre adquisición de electrodomésticos, autos y motos se notó una mejora en la predisposición de los agentes consultados, esto debido a la baja de la cotización del tipo de cambio del dólar frente a la moneda local.