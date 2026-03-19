El nuevo ADN del ejecutivo: Visión, datos y liderazgo

El perfil más cotizado: Más allá de lo técnico

Hoy, la formación técnica por sí sola ya no es suficiente para alcanzar la cima corporativa. Según Fanny Pereira de RHGroup, el mercado local demanda líderes capaces de combinar una visión estratégica con una ejecución impecable y una sensibilidad humana orientada a movilizar equipos.

“El ejecutivo más cotizado es aquel que entiende el negocio, se adapta rápido a los cambios y tiene la capacidad de liderar procesos de transformación”, sostiene. En un entorno marcado por la volatilidad, cobran especial relevancia tres pilares: la gestión de la incertidumbre, la toma de decisiones basada en datos y una mentalidad de aprendizaje continuo.

¿Academia o experiencia? El valor de la dualidad

Según Fanny Pereira, el mercado valora una combinación de ambas. La formación académica aporta estructura, pensamiento crítico y herramientas analíticas, mientras que la experiencia demuestra la capacidad de aplicar esos conocimientos en situaciones reales, es la capacidad de ejecución, resolución de problemas y liderazgo en contextos reales.

“En posiciones ejecutivas, la experiencia suele tener un peso importante porque refleja resultados concretos y liderazgo en entornos complejos. Sin embargo, los profesionales más competitivos son aquellos que continúan formándose a lo largo de su carrera”.

En este sentido, complementa la experta, la aparición de las microcarreras y certificaciones no viene a reemplazar a la universidad, sino a complementarla.

Mientras que la carrera de grado ofrece la base estratégica, las certificaciones permiten una actualización ágil en habilidades digitales, tecnológicas y fortalecimiento de las habilidades blandas, configurando lo que hoy se conoce como el profesional de aprendizaje permanente”.

El desafío del compromiso

A pesar de la búsqueda de perfiles de alto desempeño, Paraguay enfrenta un reto cultural: según Gallup, solo el 24% de los colaboradores registra un compromiso activo con sus empresas. Para la directora de RHGroup, el compromiso de los colaboradores está muy vinculado a la calidad del liderazgo, las oportunidades de crecimiento y el sentido de propósito dentro de la organización.

“Hoy los profesionales buscan más que estabilidad laboral. Valoran ambientes donde puedan desarrollarse, aportar ideas y sentirse parte de un proyecto con impacto. Las empresas que trabajan activamente en cultura organizacional y desarrollo de talento suelen lograr mejores niveles de compromiso”.

En la mira de los <i>headhunters</i>

Para Pereira, es necesario tener allá de un buen currículum: “hoy es clave construir una trayectoria con visibilidad estratégica.

Los headhunters buscan ejecutivos que hayan liderado proyectos relevantes, generado resultados y demostrada capacidad de gestión”.

La experta sostiene que también es cada vez más importante la visibilidad profesional. “Mantener una presencia activa en redes como LinkedIn, participar en espacios profesionales y construir una red de contactos sólida ayudan a posicionar el perfil en el mercado”.

En el Paraguay de hoy, el talento que no se ve, difícilmente se contrata.