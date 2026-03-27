Del CDA a los bonos: ¿en qué puede invertir hoy un pequeño ahorrista?

El pequeño ahorrista paraguayo tiene hoy un abanico de opciones mucho más amplio que hace algunos años, ese cambio es bastante notorio en la actualidad. Durante mucho tiempo, el excedente de dinero de una persona o de una familia con capacidad de ahorro quedaba atrapado entre tres destinos bastante previsibles: dejarlo inmóvil en una cuenta, llevarlo a un CDA o dolarizarse. Ese panorama sigue existiendo, pero dejó de ser la constante.

La expansión del mercado de valores, la aparición de más fondos administrados y una mayor capilaridad de las casas de bolsa fueron empujando una transformación silenciosa. Invertir ya no es una conversación reservada a grandes patrimonios. Si bien, claramente sigue siendo un terreno que exige información y criterio, hoy tiene instrumentos que pueden adaptarse también a tickets relativamente pequeños.

El primer filtro: liquidez antes que rentabilidad

Según expertos, la primera decisión de un ahorrista no debería ser cuánto quiere ganar, sino cuánto tiempo puede prescindir de ese dinero. Esa pregunta separa de inmediato los instrumentos de liquidez diaria de aquellos que exigen permanencia o tolerancia a variaciones de precio.

Las cuentas de ahorro y los depósitos a la vista siguen siendo el escalón más básico. No son herramientas pensadas para maximizar rendimiento, sino para preservar liquidez. Su valor está en la disponibilidad inmediata y, en el caso de entidades bancarias y financieras, más allá de permitirles fondearse, muchas veces se encuentra en la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos.

El CDA, por su parte, continúa siendo la puerta clásica para quien busca algo más de retorno sin dar todavía el salto a un mercado más dinámico, como el bursátil. Su lógica es simple: inmovilizar el dinero por un plazo a cambio de una tasa pactada. Para perfiles conservadores, sigue siendo uno de los instrumentos más fáciles de entender. La contraparte es conocida, ya que si se necesita salir antes, la rentabilidad puede resentirse y, en un escenario de inflación o de suba de tasas, la tasa cerrada puede perder atractivo frente a nuevas colocaciones.

El mercado empieza a hablarle al minorista

Donde el mapa cambió de verdad es en el acceso a instrumentos del mercado de valores. El ejemplo más ilustrativo son los fondos mutuos. Estos vehículos permiten entrar a una cartera administrada profesionalmente sin tener que comprar uno por uno los activos subyacentes. Para un pequeño ahorrista, eso significa tres ventajas concretas: diversificación, gestión especializada y montos de entrada bastante más bajos que los que históricamente exigía una cartera propia.

En Paraguay ya existen fondos con tickets iniciales reducidos o accesibles para el estándar local, lo que empieza a romper la idea de que la bolsa es un espacio exclusivo para inversores grandes. Aun así, conviene despejar una confusión frecuente, y es que un fondo mutuo no equivale a una tasa garantizada. Su rendimiento depende de la cartera, de las comisiones y de las condiciones del mercado. Puede ser una alternativa más eficiente que dejar el dinero quieto, pero exige mirar con atención la política de inversión, los plazos de rescate y el costo total.

Otro dato no menor es que el pequeño ahorrista puede acceder también a bonos. Y dentro de ese universo aparece un instrumento especialmente relevante por su perfil: el bono del Tesoro.

Bonos del Tesoro: una opción más cercana de lo que parece

Una de las ideas más extendidas entre quienes miran el mercado desde afuera es que los bonos soberanos son terreno exclusivo de institucionales, bancos o grandes patrimonios. No necesariamente. En las emisiones internas del Tesoro paraguayo hubo cortes mínimos de G. 1.000.000, lo que abre una puerta real para un ahorrista minorista.

El acceso práctico no suele ser directo con el Estado, sino a través de una casa de bolsa habilitada, mediante la apertura de una cuenta comitente y la firma del contrato de intermediación correspondiente. Desde ahí, el inversor puede participar en emisiones primarias o comprar en el mercado secundario.

¿Por qué resalta este instrumento? Porque introduce al pequeño ahorrista en una lógica distinta al depósito bancario. Ya no se trata solo de dejar el dinero a plazo, sino de comprar un título que paga intereses y que también puede negociarse antes del vencimiento. Ese rasgo le agrega una ventaja, pero también un riesgo donde el precio del bono puede subir o bajar según cómo se muevan las tasas y la demanda del mercado.

Para quien piensa en guaraníes y quiere evitar el riesgo cambiario, los bonos del Tesoro en moneda local pueden ser una alternativa particularmente interesante. Para quien se mueve en dólares, la discusión cambia y aparecen otras variables, empezando por la exposición al tipo de cambio.

No todo lo que promete rendimiento sirve para ahorrar

A medida que el menú se amplía, también crece la posibilidad de equivocarse. El error más común es perseguir rentabilidad sin entender del todo el instrumento. Esa lógica lleva a comparar mal un CDA con un fondo mutuo, o un bono soberano con una promesa de retorno fijo que circula fuera del sistema.

Por eso, más que preguntarse cuál inversión paga más, el pequeño ahorrista debería ordenar primero su propia hoja de ruta. Una parte del ahorro necesita liquidez. Otra puede ir a instrumentos conservadores de renta fija. Recién después tiene sentido evaluar alternativas con más volatilidad o menor previsibilidad.

En ese punto, Paraguay ofrece además un incentivo nada menor, ya que el marco tributario local contempla exoneraciones relevantes para varios rendimientos financieros, desde depósitos hasta títulos públicos, operaciones bursátiles reguladas y fondos de inversión. Para el minorista, eso mejora el atractivo relativo de mantenerse dentro del circuito formal.