¿Más impuestos o “mejor control”?

En el centro de la controversia actual se encuentra la nueva obligación para los contribuyentes del IRE (bajo la Obligación 948) de desglosar, con una minuciosidad quirúrgica, el origen y destino de sus utilidades y reservas en las Notas a los Estados Financieros dispuesto por la Resolución Nº 49 de la DNIT.

La acción puede ser vista como un ajuste meramente contable; sin embargo, es una medida con impacto fiscal, ya que la Administración Tributaria busca reconstruir con precisión cómo se generan, acumulan, reservan y, eventualmente, se distribuyen las utilidades.

Luego de las manifestaciones expuestas por diferentes sectores, en reacción a la resolución, el titular de la DNIT decidió convocar a conversaciones a los representantes del sector empresarial y gremios de la producción, prevista para la semana próxima con el objetivo de evaluar los ajustes propuestos.

La visión oficial

Para la DNIT, la resolución no es un capricho burocrático, sino una necesidad técnica. La administración sostiene que la presentación de Estados Financieros es una fuente de información fundamental para conciliar el patrimonio declarado con la “realidad económica operativa” de las empresas.

Desde la perspectiva fiscal, existen tres pilares para esta medida:

Identificación del hecho generador: el IDU se perfecciona con la puesta a disposición o el pago de utilidades. La DNIT busca evitar que utilidades que ya deberían haber tributado permanezcan “estacionadas” indefinidamente en cuentas de reservas sin un propósito societario claro.

Transparencia en las reservas: la norma exige detallar no solo el saldo, sino el objeto de cada reserva (legal, facultativa o estatutaria), el órgano societario que la aprobó y su posibilidad de distribución futura. Esto busca eliminar el uso de las reservas como una cuenta de “ajuste” donde se diluyen beneficios no declarados.

Conciliación histórica: al solicitar el ejercicio fiscal de generación de las utilidades, la DNIT construye un mapa del tiempo del capital, permitiendo detectar si se están capitalizando utilidades antiguas sin el debido cumplimiento tributario.

La visión del gremio

La reacción de los gremios no se ha hecho esperar. Las críticas se centran en que la Resolución Nº 49 traslada la carga de la prueba y el costo operativo íntegramente al contribuyente.

Un punto de fricción constante es la complejidad administrativa. Exigir una conciliación de utilidades que incluya ajustes de ejercicios anteriores y el origen detallado de las utilidades que componen cada reserva obliga a las empresas –especialmente a las medianas– a realizar una auditoría histórica que, en muchos casos, puede resultar sumamente costosa.

Pero la crítica más profunda es de carácter estratégico: ¿Se busca controlar o se busca obligar a distribuir? Al exigir que se declare la “posibilidad de distribución futura” de una reserva, los gremios argumentan que la DNIT estaría interviniendo en la autonomía de la voluntad societaria.

Existe el temor de que si una empresa declara una reserva como “distribuible”, el fisco ejerza una presión indirecta para que se efectivice el pago, generando así la recaudación inmediata del IDU.

El considerando de la resolución menciona la intención de “brindar seguridad jurídica”. Sin embargo, los detractores señalan que la facultad de la DNIT para “interpretar administrativamente las disposiciones tributarias” podría derivar en criterios subjetivos durante las fiscalizaciones.

Por ejemplo, si un contribuyente no puede determinar con exactitud el ejercicio de generación de una utilidad acumulada de hace una década, ¿podría la administración impugnar esa reserva y considerarla como utilidad distribuible del ejercicio actual, aplicando la tasa máxima? Esta incertidumbre es la que hoy quita el sueño a contadores y directores de empresas.

2026 un año desafiante

La Resolución Nº 49 será aplicable a los Estados Financieros cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025. Esto significa que las empresas tienen meses para organizar sus cuentas patrimoniales antes de que la información sea procesada por el sistema Marangatu.

La DNIT se arma con datos para asegurar que el IDU se pague cuando corresponde, el sector privado enfrenta el desafío de demostrar que su acumulación de reservas responde a una estrategia de reinversión y solvencia, y no a un diferimiento impositivo.

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Impacto temporal

Esta nueva obligación no es retroactiva en su aplicación, pero sí en su contenido informativo. Es aplicable a los Estados Financieros cerrados a partir del 31 de diciembre de 2025. Sin embargo, para cumplir con el detalle de los “ejercicios de generación”, las empresas deberán reconstruir la historia de sus utilidades y reservas de años atrás.

“La presentación de los Estados Financieros constituye una fuente de información contable fundamental que permite a la DNIT realizar la conciliación entre el patrimonio declarado y la realidad económica”.

La DNIT busca eliminar “zonas grises”, lo que implica que la contabilidad debe ser un reflejo documentado de las decisiones societarias.