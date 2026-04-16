Una de las principales cadenas de comidas completas de Brasil apunta a Paraguay

Giraffas, la red brasileña especializada en comidas completas, comenzó a mover fichas para desembarcar en Paraguay. La compañía se encuentra en la búsqueda de un socio local que lidere el desarrollo de la marca en el país, dentro de un esquema de franquicia estructurado y con respaldo de la casa matriz.

Según mencionaron desde la firma, la operación arrancaría en Asunción, mientras analizan otras plazas estratégicas, entre ellas Ciudad del Este. El plan inicial contempla la apertura de entre dos y tres unidades este año, con la expectativa de escalar luego hasta un rango de 25 a 30 locales en el mediano plazo, incluyendo restaurantes y góndolas de postres.

Fundada en 1981, Giraffas cuenta con más de 400 unidades en Brasil y construyó su posicionamiento con una propuesta centrada en platos con proteína, acompañamientos, bowls, ensaladas, sándwiches y postres. La empresa busca ocupar un espacio intermedio entre el fast food tradicional y una oferta con mayor sensación de comida completa.

El mercado que ve la marca

Eduardo Guerra, director de Expansión de Giraffas, sostuvo que el mercado paraguayo “muestra una evolución dentro del segmento de alimentación fuera del hogar, con una demanda creciente por propuestas que combinen calidad, conveniencia y precio accesible”.

En ese análisis, el ejecutivo remarcó que la compañía identificó “una oportunidad clara en el posicionamiento de comidas completas, un formato que aún no está plenamente desarrollado en el país”. Añadió que existe “una oferta relevante de fast food tradicional, pero con menor foco en platos más equilibrados, con proteína, acompañamientos y una mayor percepción de valor”. A eso suma otro factor que considera clave: el crecimiento del retail y la consolidación de nuevos polos de consumo, como centros comerciales y espacios urbanos.

Por su parte, Carlos Guerra, CEO y fundador de Giraffas, sostuvo que el país presenta condiciones alineadas con el modelo de negocio de la firma. “Existe una demanda clara por comidas completas, con calidad y rapidez, y vemos un gran potencial de crecimiento en el país”, afirmó.

Socio local, escala y empleo

La empresa no busca un inversor pasivo, sino más bien trabajar con un socio de perfil operador, con experiencia en retail o food service, estructura operativa, conocimiento del mercado local y capacidad para desarrollar la marca a nivel nacional. “Priorizamos un socio que pueda liderar la expansión, garantizando consistencia en la operación y en la experiencia de marca”, afirmó Eduardo.

De acuerdo con la compañía, actualmente ya existen conversaciones en curso con grupos locales, aunque el proceso sigue en fase de desarrollo. La firma señala que la elección del socio requiere alineación estratégica y operativa, por lo que el avance se da con cautela.

En términos de impacto, Giraffas estima que la apertura inicial de locales permitiría generar entre 40 y 60 empleos directos. Si el plan de expansión alcanza los 30 puntos de venta, el potencial de empleo directo podría superar los 500 puestos, además del efecto indirecto sobre proveedores y servicios asociados.

La inversión por unidad se movería entre US$ 148.000 y US$ 222.000, según el formato y la ubicación. El menú, por su parte, mantendría el ADN de la marca, aunque con posibles adaptaciones a preferencias locales, sin perder la identidad de Giraffas.

Entre los desafíos que la empresa identifica para entrar a Paraguay figuran la escala del mercado, la estructuración de la cadena logística, y la adaptación al comportamiento del consumidor. Sobre ese punto, Eduardo señaló que esos factores pueden ser mitigados “a partir de una estrategia bien definida, basada en socios locales sólidos, planificación operativa y una expansión progresiva”.