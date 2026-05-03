Plan para limitar utilidades en reserva genera incertidumbre en sector empresarial, señala gremio

El proyecto orientado a limitar las utilidades empresariales mantenidas en reserva continúa en debate, dado que la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) avanza con las gestiones de esta figura, que según se informó, será clave para aumentar las recaudaciones. Desde el ente tributario informaron que el proyecto será socializado a través de mesas de trabajo y negociaciones con diferentes sectores y autoridades económicas.

En ese sentido, Rodolfo Vouga, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay (CNCSP), comentó que el sector privado “siempre impulsará la mayor libertad posible” en temas impositivos y "no quiere" ningún incremento en la carga tributaria.

Centrar debate en el buen uso de los recursos del Estado

Vouga señaló que el debate también se centra en el destino de esos recursos y que, en esa línea, la Cámara mantiene su postura de no incremento y del buen uso de los recursos recaudados a través de impuestos.

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En ese contexto, indicó que posiblemente sea una decisión política ya tomada (sobre gravar utilidades de empresas) y proyecto de ley que es impulsado por el Gobierno por medio de la DNIT y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

“Vemos que algunas empresas están tomando medidas sobre la situación, ya sea capitalizando reservas o distribuyendo dividendos, es una decisión tomada”, manifestó.

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Reiteró que la expectativa del sector empresarial y de la Cámara de Comercio es que, si efectivamente se tendrá una mayor recaudación, esos recursos sean bien destinados, y consideró que ese es el gran desafío que tiene el Gobierno y el sector privado.

Sector empresarial será parte de las discusiones

Ante este punto, comentó que se formó el Consejo Empresarial, y estimó que será parte de las discusiones, de manera a asegurar la efectividad y la eficiencia de esos recursos.

Sobre si la implementación de esta medida generará mayor presión al sector privado, destacó que efectivamente sí, y que si bien técnicamente no es un aumento de la carga impositiva, representa "una mayor presión tributaria".

Presión tributaria “indirecta”

“Se está estimando una recaudación del Gobierno de aproximadamente US$ 350 millones, monto que pagará el sector privado; entonces indirectamente es un incremento de la presión tributaria”, acotó.

Sostuvo que esta medida que desea implementar el Gobierno “no estaba en los planes”, y que por muchos años el sector privado planificó en base a ciertas reglas que ahora podrían cambiar.

Agregó que “está por verse si habrá una suerte” de proceso transitorio de adaptación o si las firmas deberán tomar sus decisiones de forma inmediata, lo cual es una de las principales dudas del sector.

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En cuanto a si existe diálogo con la DNIT, señaló que no solo con ese ente, sino también con distintas instituciones y Ministerios, aunque en este tema puntual hay varios acercamientos. Agregó que el Consejo Empresarial tendrá un rol importante en el proceso.

Entienden decisión de la DNIT

Por su parte, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), alegó que están conversando con la DNIT y que, por el momento, se trata de una idea sobre la cual no quieren emitir una posición definitiva, entendiendo la intención de la institución y también las preocupaciones que observa el gremio (con respecto a la propuesta). “Estamos hablando, es un tema que todavía no está para ponerlo sobre la mesa”, resaltó.