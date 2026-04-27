DNIT avanza con gestiones sobre polémico proyecto para limitar las utilidades en reserva

El Gobierno avanza con un polémico plan de limitar las utilidades empresariales en reserva y fue uno de los proyectos esenciales presentados esta mañana en una reunión conjunta que mantuvieron los referentes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), encabezada por Óscar Orué y el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Óscar Lovera.

En dicho encuentro que se realizó en la oficina del MEF, se volvió a poner en el centro del debate el citado proyecto orientado a limitar las utilidades empresariales mantenidas en reservas. El objetivo, según explicó Orué , es que las compañías transparenten o “sinceren” la distribución de ganancias y tributen lo que corresponde al fisco mediante el Impuesto a los dividendos (IDU). La gestión de este plan para recaudar más, avanza y mañana tienen previsto reunirse con representantes de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), detalló el director de la DNIT.

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Según precisó Orué, la intención es encausar este proyecto a través de mesas de trabajo y negociaciones con actores económicos y técnicos, para lo cual ya se han reunido con ex ministros de Hacienda, economistas, referentes de opinión.

Desde el anuncio de la Economía de guerra por la baja de recaudaciones, uno de los proyectos para recaudar más fue justamente este plan de limitar las reservas, que fue cuestionado desde distintos sectores empresariales y profesionales que señalan la intención del gobierno de inconstitucional y como una intromisión en el derecho privado de las empresas a decidir sobre el destino de su propio dinero.

En respuesta a ese escenario, la DNIT plantea un enfoque que busca evitar la imposición unilateral. Orué sostuvo que la intención es socializar la propuesta con “todos los sectores” antes de ajustar el texto y tomar definiciones. “No queremos hacer un proyecto de imponer nada, sino que sea en consenso”, indicó, en una señal de que el Ejecutivo pretende blindar la discusión con diálogo previo.

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Ejes del proyecto, según DNIT

Según Orué, la intención no es fijar un plazo, como se dijo en un momento, sino por establecer límites vinculados a su utilización y a la forma en que se mantienen. “Más que periodo o plazo, lo que queremos hacer es establecer límites respecto a la utilización y la forma”, explicó.

En esa misma línea, dijo que los técnicos vienen revisando lo ocurrido con las reservas corporativas en los últimos ocho o nueve años, un período que, según analizaron, sirve como telón de fondo para justificar la necesidad de ajustes.

Impacto estimado

Más allá del diseño normativo, la DNIT ya puso números sobre la mesa para dimensionar el impacto potencial. Según las estimaciones expuestas por Óscar Orué, el monto de utilidades en reservas llegan a cerca de US$ 9.500 millones, que aplicando el 8% del IDU, alcanzaría unos US$ 700 millones aproximadamente.

El funcionario precisó que un escenario alternativo: si al menos el 50% de esas utilidades se distribuye, el monto involucrado rondaría los US$ 350 millones. En cualquier variante, sostuvo, se trata de sumas relevantes para la recaudación.

La extensión del plazo para presentar los Estados Financieros para el mes de junio (que estaba previsto para este mes), vino a dar un respiro a los contribuyentes que se toparon hace apenas un mes con una nueva exigencia por parte de la Administración Tributaria . Se trata de la Resolución RG 49 que pide a los contribuyentes obligados a presentar su EEFF, a ampliar datos sobre las utilidades empresariales y sobre las reserva

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Aumento de recaudación en abril

El titular de la DNIT, Óscar Orué señaló que durante la reunión con el titular del MEF se realizó un análisis de la coyuntura de los ingresos tributarios, incluyendo los factores que inciden en la recaudación, entre ellos el comportamiento del dólar y su impacto en los niveles de ingresos del Estado.

Asimismo, indicó que se revisó el cierre del mes de abril, el cual presenta un aumento significativo en la recaudación, impulsado en parte por el vencimiento del Impuesto a la Renta Empresarial. “Estamos cerrando abril con un porcentaje de aumento importante alrededor del 13%, lo cual es positivo para las finanzas públicas”, afirmó.

El director de la DNIT resaltó que estos resultados reflejan el trabajo sostenido en materia de control y cumplimiento tributario, al tiempo de subrayar que la coordinación interinstitucional es clave para consolidar estos avances