Comercio Paraguay–Brasil crece 7% y suma nuevos rubros en el primer cuatrimestre

La Cámara de Comercio Paraguay–Brasil (CCPB) presentó este lunes el “Monitor Comercial Paraguay–Brasil", que muestra que el intercambio entre ambos países alcanzó US$ 1.787 millones durante este periodo, con un crecimiento de 7,2 %. Paraguay exportó por US$ 832,5 millones al mercado brasileño e importó productos por US$ 954,6 millones.

Nuevos rubros: lácteos y agroquímicos

Según el economista Jorge Garicoche, aparte de los productos tradicionales como soja, autopartes y textiles (rubros habituales de intercambio entre Paraguay y Brasil) aparecen nuevos segmentos que están ganando mayor dinamismo. Entre ellos, destacó la leche en polvo, que registró un aumento del 150% en la variación interanual.

“Otros que están obteniendo protagonismo son los agroquímicos desde Paraguay hacia Brasil; anteriormente las compras eran al revés. La industria nacional está desarrollando nuevas capacidades y sumándose a necesidades específicas del lado brasileño”, indicó.

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En el caso de Paraguay, mencionó que realiza mezclas de agroquímicos y también produciendo fertilizantes orgánicos, que demandan algunas empresas para cumplir estándares de producción para entrar a mercados más exigentes.

Investor Pass

Además mencionó que más allá del comercio, existen otros tipos de oportunidades para hacer negocios en el mundo financiero y de capitales. En ese sentido, se refirió al Investor Pass -programa que permite a extranjeros acceder a residencia permanente mediante inversión. como una herramienta que abre posibilidades de inversión entre Paraguay y Brasil.

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En el sector maquilador, señaló que el crecimiento alcanza el 28% en el primer tramo del año, con la incorporación de nuevos productos. “A los rubros tradicionales como autopartes y textiles se suman farmacéuticos y electrónicos que ya se están exportando al mercado brasileño”, detalló.

Zona fronteriza

Sobre la cotización del dólar y su impacto en el comercio bilateral, indicó que el flujo en zonas fronterizas favorece a Paraguay, situación que se replica en Salto del Guairá y Pedro Juan Caballero.

“Desde que inició el año, si uno mira los números en ese país es más importante. Hay una pequeña competitividad que nos está dando un flujo comercial beneficioso en relación a dicho país. Se constata en los volúmenes de venta o al menos en el tráfico de personas que está existiendo en nuestra frontera”, agregó

Brasil: Principal socio comercial y comprador

Por su parte, el Fabio Fustagno, presidente la Cámara de Comercio Paraguay-Brasil, precisó que Brasil es el principal socio comercial y comprador del Paraguay, ya que representa el 25 % de nuestro comercio exterior y, además, es el mayor inversor extranjero en el país.

“Brasil es un mercado enorme y cercano, pero actualmente Paraguay representa apenas el 1 % de las compras internacionales brasileñas. Eso nos muestra el amplio margen de crecimiento que todavía tenemos”, alegó.

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Señales de fuerte expansión

Finalmente, acerca del panorama indicaron que para el primer tramo de 2026 se muestran señales de fuerte expansión tanto para Brasil como para Paraguay.