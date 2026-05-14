Misión a Taiwán fortalece vínculos y abre paso a Cámara de Comercio para inversiones

La creación de la Cámara de Comercio Taiwán–Paraguay, se da en un contexto en el que el Gobierno busca atraer inversiones tecnológicas, fortalecer los vínculos financieros y posicionar al país como una plataforma industrial dentro del Mercosur, informó el ministro del MIC, Marco Riquelme.

De acuerdo con Riquelme, cerca de 40 empresarios paraguayos de los sectores de tecnología, energía, alimentos y finanzas participaron de la misión desarrollada en Taiwán.

Comentó que durante la visita se creó la Cámara de Comercio Taiwán–Paraguay, impulsada por más de 17 gremios empresariales paraguayos, con el objetivo de fortalecer las relaciones entre ambos países y promover nuevos negocios e inversiones.

Visita a empresas

Además, detalló que durante la visita las autoridades paraguayas recorrieron empresas dedicadas a la fabricación de componentes electrónicos y soluciones tecnológicas en ese país, haciendo énfasis en la Ley de Bienes de Alta Tecnología aprobada recientemente en Paraguay.

“Visitamos compañías que realizan manufacturas para distintas marcas. Son empresas que no tienen nombre propio, ya que se dedican a fabricar productos y componentes para otras firmas”, indicó.

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En ese sentido, explicó que Paraguay busca atraer inversiones de industrias dedicadas a las marcas blancas para que desembarquen en el país con la posibilidad de realizar el ensamblaje de productos tecnológicos. Asimismo, aseguró que esto permitiría “elevar el nivel de las industrias” en Paraguay.

Visita de empresarios taiwaneses

Según Riquelme, existe el compromiso de empresarios taiwaneses de dar a conocer Paraguay y utilizar la plataforma del Mercosur para fabricar productos y exportarlos a la región.

“Dentro de los acuerdos firmados tenemos el compromiso de una compañía taiwanesa de abrir operaciones en el Parque Industrial Taiwán-Paraguay de Minga Guazú. Esa empresa es Master Transportation Bus Manufacturing, firma dedicada a buses eléctricos”, contó.

Sector bursátil

Otro punto destacado por el titular del MIC fue la participación del sector bursátil en el viaje. Señaló que era importante comenzar a trabajar con el sector financiero de Taiwán, debido a que existen empresarios de ese país interesados en operar en Paraguay y que necesitan abrir operaciones financieras. No obstante, aseguró que la distancia y las diferencias culturales dificultan el inicio de ese proceso.

En este sentido, el presidente de la Bolsa de Valores de Asunción (BVA), Pablo Chen Lu, destacó que por primera vez pudieron establecer contactos directos con entidades bancarias y bursátiles de Taiwán.

Además, indicó que se encuentran avanzadas las conversaciones para firmar un Memorándum de Entendimiento entre ambas bolsas de valores, con el objetivo de intercambiar tecnología y desarrollar mecanismos que permitan “listar títulos taiwaneses en Paraguay y, a futuro, valores paraguayos en Taiwán”.

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Exportación de créditos de carbono

Otro de los anuncios destacados fue el avance en acuerdos vinculados a créditos de carbono. Según explicó el ministro, Paraguay podría acceder a un mercado de más de US$ 100 millones anuales mediante la exportación de créditos de carbono a industrias taiwanesas, en el marco de los compromisos ambientales del país asiático.