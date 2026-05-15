El regalo ideal: con tecnología y electrodomésticos celebran a las madres

Cada mayo, los mostradores de las casas comerciales en Paraguay se transforman. Las heladeras y lavarropas recuperan el trono y las pantallas planas impactan en los escaparates. El Día de la Madre se mantiene como uno de los motores más potentes del retail nacional.

José Vysokolán, gerente de Marketing de Inverfin, lo sabe mejor que nadie. Desde una empresa que opera directamente con el consumidor final, observa cada año cómo el mercado se reconfigura en cada temporada.

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El clásico que no cede

Heladeras, lavarropas, cocinas, hornos y pequeños electrodomésticos (licuadoras, mixteras, freidoras de aire) encabezan año tras año la lista de regalos más comprados.

La categoría combina tres atributos que el consumidor paraguayo valora, sostiene Vysokolán: funcionalidad, durabilidad y percepción de inversión real para el hogar. “El rubro de electrodomésticos históricamente ha encabezado las ventas en esta fecha, y este año no será la excepción”.

Además, muchas de estas compras son planificadas: los consumidores esperan la fecha para aprovechar promociones especiales y facilidades de financiamiento que, en condiciones normales, no estarían disponibles.

La tecnología subió al podio

Celulares, televisores, equipos de sonido y gadgets de conectividad escalan posiciones en las preferencias de compra. La tendencia no es nueva, pero este año tiene un acelerador extra: el Mundial de Fútbol 2026.

La coincidencia temporal entre el torneo y la campaña comercial estacional impulsa especialmente la demanda de televisores de gran formato y sistemas de entretenimiento para el hogar.

El fenómeno refleja un reposicionamiento en los hábitos de consumo: el entretenimiento y la conectividad son cada vez más componentes esenciales —no prescindibles— en los hogares paraguayos.

El precio manda

La lealtad de marca ya no es lo que era. Un consumidor más informado, con acceso inmediato a comparadores de precios online, está dispuesto a cruzar la ciudad —o cambiar de app— en busca del mejor descuento.

“Si bien todavía existen clientes fieles a determinadas casas comerciales, cada vez se observa más una migración hacia las mejores promociones y precios”, sostiene José Vysokolán.

Planes de financiación, cuotas sin interés y descuentos por fecha son hoy condiciones casi obligatorias para cerrar una venta. En un contexto donde el poder adquisitivo sigue bajo presión, quien no ofrece promoción, queda fuera del juego.

Online para comparar, físico para comprar

El canal digital crece, pero no reemplaza a la tienda física: la complementa. El e-commerce funciona cada vez más como una herramienta de investigación previa al proceso de compra.

“El comercio electrónico es utilizado muchas veces como herramienta de comparación. Luego, con la idea más clara, el cliente se acerca a la tienda física para concretar la compra o ver el producto”.

Este comportamiento híbrido obliga a las empresas del retail a operar con igual eficiencia en ambos canales: buena presencia digital para la etapa de investigación, y propuesta de valor sólida en punto de venta para el cierre.

El que compra tiene nombre

El perfil del comprador en el Día de la Madre es claro: hijos e hijas adultos, que buscan un regalo de impacto real para sus madres. Cuando la destinataria tiene mayor edad, la preferencia se inclina hacia productos útiles y duraderos —electrodomésticos primero, tecnología de uso práctico después—.

La decisión de compra combina variables emocionales y pragmáticas. El regalo ideal no es el más caro ni el más original: es el que la madre realmente va a usar.

El termómetro del sector

Vysokolán no elude la variable económica. En Inverfin, empresa de venta al consumidor final, el poder adquisitivo se siente de manera directa e inmediata. “El poder adquisitivo es sensible. Cuando en el mercado hay mayor abundancia, eso se refleja directamente en un aumento de las compras, y viceversa”.

La ecuación es simple y exigente: el sector retail debe ajustar precios, financiamiento y propuesta comercial en tiempo real. En un mercado donde el consumidor tiene más información y menos margen de error en sus decisiones, adaptarse no es una opción, es la condición mínima para sobrevivir la temporada.