Fondos públicos suman US$ 4.164 millones hasta abril con fuerte impulso del efecto cambiario

Al cierre del primer cuatrimestre del año, los fondos públicos depositados en el sistema bancario nacional sumaron unos G. 25,12 billones, unos US$ 4.164 millones al cambio actual, según se desprende del informe de la Dirección General del Tesoro Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) al cuarto mes del año.

De acuerdo con estas cifras, el volumen de los recursos públicos en bancos del sistema crecieron 20% al considerar la cartera en la moneda local, considerando que en el mismo periodo del año pasado, los depósitos públicos sumaron G. 20,99 billones. Dicha cifra expresada en dólares en el mismo periodo del 2025 alcanzó US$ 2.622 millones, lo que representó un salto de 58,8% al comparar con el volumen alcanzado hasta abril del presente año, de US$ 4.164 millones, o sea unos US$ 1.542 millones más en un año.

A más del crecimiento propiamente de los depósitos en dólares, los datos también reflejan un salto importante en términos estadísticos por la devaluación del dólar estadounidense. Cabe señalar que en abril del 2025, el tipo de cambio rondaba los G. 8.000 frente a G. 6.100 que cerró en abril del presente año, lo que implicó una caída del 24% en un año.

Igualmente los depósitos en dólares tuvieron un salto importante de 110% en un año, pasando de US$ 528.249.239 en abril de 2025 a US$ 1.113.655.546 hasta abril del 2026. Entre las entidades que lideran la cartera en dólares resaltan: Sudameris con el 32% del total por US$ 357.191.026, Ueno bank con el 22% del total por US$ 246.905.680 y Continental con el 18% por un total de US$ 203.260.047.

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Alta concentración en tres entidades

Según se desprende del reporte financiero del MEF, al igual que ocurre con los depósitos en dólares, también se registra una alta concentración de recursos en unas pocas entidades. De acuerdo con los datos, solo tres entidades concentran el 61% de los depósitos en guaraníes.

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El total de depósitos públicos en guaraníes en bancos del sistema totalizaron al cierre de abril, G. 18,32 billones, frente a G. 16,76 billones que representa un salto de 9% en la cartera de depósitos en la moneda local. El reporte detalla que son tres las entidades que acaparan los recursos públicos en guaraníes, en primer lugar el Banco Nacional de Fomento (BNF) que capta el 29,1% con G. 5,32 billones, le sigue Ueno con el 19,6% por valor de G. 3,58 billones y Continental con el 12,3% por valor de G. 2,26 billones.

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Estos datos confirman que la entidad bancaria Ueno, ligada al Holding Ueno, de la cual el presidente Santiago Peña tuvo participación reciente, sigue gozando de preferencias, concentrando actualmente cuantiosos recursos públicos y principalmente proveniente de los fondos previsionales del Instituto de Previsión Social (IPS).

Los fondos previsionales representan el 57,7% de los recursos en guaranies depositados en bancos por un total de G. 10,43 billones y el 12% de los recursos en dólares por US$ 140.544.629.

Por tipo de instrumento, se registra que del total de depósitos en el sistema bancario, el 49,1% corresponden a CDA’S; el 43,8% se encuentra en Depósitos a la Vista, y el resto en Cuenta Corriente, 7,1%