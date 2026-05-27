Shoppings reportan menor dinamismo por caída del consumo argentino y efecto cambiario

Desde el gremio de centros comerciales compartieron los resultados de los primeros cuatro meses del año, que muestran que algunos subsectores como supermercados y gastronomía fueron claves para un mayor dinamismo en las ventas.

En ese sentido, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPy), Andrés Kemper, mencionó que el sector atraviesa una etapa de crecimiento que se constata en el mercado y, en algunos segmentos, de acuerdo con los datos de la procesadora Bancard.

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Indicó que en el primer cuatrimestre se registró un crecimiento, aunque consideró que fue menor a lo observado en la comparación del mismo periodo de 2025 frente al 2024.

Entre tanto, afirmó que los primeros cuatro meses del 2026, comparado con el año pasado, existe un crecimiento del 7%, el cual corresponde principalmente al incremento de las ventas de los supermercados dentro de los centros comerciales.

Crecimiento en “subsectores”

“No obstante, existe un crecimiento en todos los subsectores de nuestra industria, porque en el centro comercial uno tiene entretenimiento, peluquerías, patios de juegos, cines, casinos, supermercados, tiendas de tecnología, etc.”, comentó.

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En ese sentido, detalló que es la primera vez que se dividió el análisis por subsectores para conocer el desempeño de cada uno, dado que anteriormente siempre se presentaban los resultados de toda la industria en conjunto.

Caída en compras argentinas

Añadió que con estos índices podrían comenzar a desagregar el comportamiento de cada uno de los rubros dentro de los 26 shoppings que forman parte del gremio y reconoció que actualmente “se vive un dinamismo menor al de los años anteriores”.

En cuanto a los factores que influyeron en los resultados registrados en este primer cuatrimestre, manifestó que son varios, aunque citó como uno de ellos la disminución del uso de tarjetas por parte de extranjeros en Paraguay, especialmente de personas provenientes de Argentina.

“Los argentinos el año pasado consumían un ticket alto y venían a comprar. Hoy se tiene una caída importante de adquisiciones de personas de dicho país, en torno al 25%”, acotó.

Impacto del tipo de cambio

Otro factor, reveló que es el tipo de cambio, esto a que el precio de venta se observa en guaraníes, aunque muchos de los productos comercializados en las tiendas están dolarizados. Sin embargo, al convertir y cobrar en la divisa norteamericana, el valor está 25% por debajo de lo que se registraba el año pasado.

De acuerdo con el presidente, eso también dificulta obtener mejores resultados, debido a que crecer en ventas implica un aumento en la cantidad de artículos vendidos o en el ticket promedio. Consideró que esos son los dos factores más importantes, aunque no descartó que existan otros.

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“La caída del tipo de cambio se trata de un factor exógeno sobre el cual no se tiene control. Más allá de la caída o suba de la divisa estadounidense, ambos efectos pueden ser manejables siempre que no sean muy abruptos”, sostuvo, a la par de destacar que lo vivido en los últimos meses respondió justamente a un efecto brusco.