FEPY 2026 reunirá a más de 1.000 empresarios en una agenda de negocios e innovación

La Unión Industrial Paraguaya (UIP) organiza la segunda edición de FEPY, evento que busca impulsar el networking y generación de negocios.

El presidente UIP, Enrique Duarte, mencionó que el concepto con el que nació la Feria Empresarial del Paraguay (Fepy) es generar mayores oportunidades para el país en lo que respecta a la generación de negocios e inversiones, buscando que Paraguay disponga de empleo, con más puestos de trabajo, pero de mejor calidad.

Señaló que llegaron a esa conclusión tras 43 años de experiencia trabajando en consorcio con la Asociación Rural del Paraguay (ARP) en la organización de la Expo, y también antes, de “forma solitaria”, encarando las ferias.

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Pasar a un esquema que promueva al país

“Entendemos que ahora tenemos que pasar de ese concepto a un esquema en donde podamos promover al país, a nuestra industria, al comercio y la producción. Pero también preservando las raíces, cuidando toda nuestra tradición, la capacidad innovadora y creadora. Además por sobre todo, defendiendo los liderazgos empresariales y la formación del empresariado joven”, apuntó.

En ese sentido, añadió que hoy el país cuenta con grado de inversión y una estabilidad macroeconómica importante, lo que aseguró representa una ventana de oportunidad que hay que aprovechar y para la cual hay que estar preparados.

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Innovar el mundo de la industria

Añadió que en esta edición de la feria trabajarán con startups y emprendedores, buscando innovar en el mundo de la industria e incursionar en el tema de los venture capital.

“Ofreceremos charlas de gente con experiencia, contando cuáles son las oportunidades y los desafíos dentro del Mercosur. Además, uniremos al grupo de líderes empresariales que formamos el año pasado y trabajaremos siempre en la promoción del trabajo femenino”, acotó sobre algunas de las actividades previstas.

Rueda de negocios

Además, para este año afirmó que pondrán mayor énfasis en la rueda de negocios. Al día de hoy cuentan con más de 1.100 inscritos de 23 países ya confirmados en su participación en esta rueda.

El concepto, de acuerdo con lo comentado por Duarte, es generar oportunidades de negocio, insertarse en el contexto de las naciones y posicionar a Paraguay como un eje, un hub para la inversión, la logística y, sobre todo, el comercio.

Programación

En su segunda edición, la FEPY marcará la agenda empresarial durante su desarrollo con redes de negocios y exposición permanente. Se realizará una rueda internacional de negocios y un área de exposición con más de 150 empresas, marcas e instituciones, que exhibirán sus productos en los distintos pabellones, con acceso totalmente gratuito.

Además, el segundo día concentrará una fuerte agenda sectorial e internacional en el Centro de Experiencias FEPY: el primer encuentro de la Cadena Porcina del Paraguay, el Foro Empresarial del Mercosur. Asimismo, el programa Paraguay Exporta, con la presentación de una nueva plataforma multisectorial, y el espacio Mujer 360° – Summit Anual de Liderazgo y Bienestar.

Para el viernes 5, la última jornada estará marcada por la tecnología, la innovación y el cierre festivo, con Emprende TECH, un espacio con el respaldo de firmas como Google y Oracle, orientado a mipymes y jóvenes sobre inteligencia artificial y herramientas digitales aplicadas al negocio. El registro será sin costo.

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También se desarrollarán Startups & Negocios y el segundo encuentro de Líderes Gerenciales “El Algoritmo Humano”, y para cerrar, la Noche Albirroja, que ofrecerá una experiencia de networking inspirada en la identidad paraguaya para agasajar a líderes locales y visitantes extranjeros. El acceso será sin costo.