Negocios
03 de junio de 2026 a la - 09:42

Exportación de caña, ron paraguayo y bebidas crecen +185%

Trago Old Fashioned.
Bebidas alcohólicas paraguayas conquista mercado internacional y crecen un 185%.Shutterstock

Mientras la exportación de energía, el gran activo nacional, se desploma, todos los demás rubros explotan en ventas: +18%. Bebidas alcohólicas dio el salto más grande y sumó ingresos por US$ 57 millones.

Por ABC Color

Paraguay exportó US$ 4.230 millones entre enero y abril, US$ 647 millones más que en el mismo período de 2025. Pero hay un número que incomoda: −19,2%. El desempeño de combustibles y energía retrocedió, de US$ 361,9 millones cayó a US$ 292,2 millones.

Por otra parte la exportación de soja se disparó un 43,2%, la manufactura industrial el 32%, y hasta el aceite de soja y los hilos eléctricos sumaron al crecimiento de las exportaciones paraguayas.

La energía eléctrica, el gran activo nacional del país, arrastró hacia abajo los números. La causa es conocida: la hidrología manda. Cuando los ríos bajan, Itaipú y Yacyretá generan menos, exportan menos y cobran menos.

El total de la oferta exportadora nacional creció 18,1%. Pero si Paraguay no resuelve la dependencia energética del ciclo hídrico, cada sequía va a seguir recortando lo que los otros rubros construyeron.

Exportaciones 2026
Comparativo de exportaciones 2025 vs. 2026

Bebidas alcohólicas, el salto más explosivo

Un número que nadie esperaba encontrar en la tabla de exportaciones: bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre treparon de US$ 20 millones a US$ 57,2 millones entre enero y abril, un alza del 185,5%. El mayor salto, muy por encima de la soja y la manufactura industrial.

Exportaciones 2026
Ranking de la canasta exportable paraguaya. El salto más grande lo dio el rubro de bebidas alcohólicas: +185%

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