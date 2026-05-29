¿Qué señales empiezan a exigir más atención en medio de un escenario de oportunidades?

Paraguay se acerca a junio de 2026 con una fotografía macroeconómica favorable. El Banco Central del Paraguay (BCP) mantiene una proyección de crecimiento del PIB de 4,2% para este año, mientras la inflación interanual se ubicó en 2,3% en abril y la acumulada alcanzó 2,2%. La tasa de política monetaria (TPM) permanece en 5,50%, la meta de inflación se sitúa en 3,5% y Moody’s mantiene la calificación soberana del país en Baa3 con perspectiva estable, dentro del grado de inversión.

A ese conjunto de indicadores se suma una señal observada por los mercados recientemente. El riesgo país medido por el EMBI Global de J.P. Morgan descendió hasta 100 puntos básicos hace un par de semanas, un mínimo histórico para Paraguay. Esta referencia marca la percepción de riesgo de los bonos soberanos frente a los títulos del Tesoro de Estados Unidos y es observada por muchos inversores al evaluar financiamiento y exposición país.

Leer debajo de los números

Sin embargo, para Alexandre Perini, economista y analista financiero especializado en desarrollo económico y mercados de inversión, la lectura del momento paraguayo no debería agotarse en los indicadores favorables. “Las economías no cambian de dirección de un día para otro”, sostiene. Antes de que aparezcan grandes transformaciones, suelen surgir señales que anticipan tendencias, es decir, sectores que ganan dinamismo, variables que requieren seguimiento y desafíos que comienzan a condicionar decisiones empresariales.

Desde esa perspectiva, Perini señala que Paraguay llega a esta etapa con fortalezas estructurales que continúan generando oportunidades, aunque también con factores que merecen una lectura más estratégica. “Mirar únicamente crecimiento económico puede ofrecer una visión incompleta”, advierte. Para empresas e inversores, entender qué se acelera, qué necesita monitoreo y qué riesgos emergen puede resultar tan importante como observar los indicadores tradicionales.

Sectores con dinamismo

Entre los sectores con señales positivas continúa destacándose la energía. Según el economista, Paraguay mantiene una ventaja competitiva regional vinculada a disponibilidad energética y costos relativamente competitivos. En un contexto internacional donde industrias cada vez más intensivas en energía buscan eficiencia y previsibilidad, esa condición sigue representando una oportunidad relevante para atraer actividad económica e inversión.

Otro componente que mantiene dinamismo es la inversión extranjera. Perini observa que la estabilidad macroeconómica relativa, los costos operativos bajos y la ubicación estratégica continúan posicionando al país dentro del radar de empresas que analizan expansión regional. Determinados segmentos industriales, logísticos y vinculados a servicios muestran señales de continuidad en ese proceso.

La construcción también conserva protagonismo dentro de esta lectura. El desarrollo corporativo, determinados proyectos inmobiliarios y nuevas inversiones privadas continúan generando movimiento económico y efectos sobre otras actividades vinculadas. En ese punto, la expansión no se limita a la obra física, sino que arrastra demanda de servicios, financiamiento, empleo y planificación empresarial.

Señales de seguimiento

Sin embargo, una visión estratégica exige observar también variables que todavía no representan riesgos inmediatos, pero sí indicadores capaces de influir sobre la sostenibilidad del ciclo económico. Y uno de esos factores es el consumo; su evolución permite medir la fortaleza interna y la capacidad de continuidad del crecimiento en distintos segmentos empresariales. Cuando pierde velocidad, determinados sectores suelen sentir el impacto antes que otros indicadores económicos.

El crédito también requiere seguimiento permanente. Su expansión impulsa actividad, inversión y crecimiento empresarial. Pero, observar el comportamiento financiero, acceso al financiamiento y capacidad de sostenibilidad se vuelve fundamental para anticipar posibles cambios de escenario. En una economía que busca consolidar nuevas inversiones, el costo del dinero, la calidad de la cartera y las condiciones de acceso pasan a formar parte del tablero central.

La dinámica cambiaria representa otra variable relevante. El dólar continúa teniendo influencia directa sobre estructuras de costos, planificación financiera y estrategias de inversión. Para compañías vinculadas al comercio exterior o con exposición internacional, el monitoreo cambiario mantiene un papel central, especialmente cuando las decisiones dependen de márgenes ajustados.

Límites del crecimiento

Al mismo tiempo, comienzan a aparecer desafíos que podrían adquirir mayor relevancia hacia adelante. La infraestructura urbana constituye uno de ellos, donde el crecimiento económico genera nuevas exigencias sobre movilidad, logística y capacidad operativa. Cuando infraestructura y expansión económica avanzan a velocidades diferentes, pueden aparecer restricciones que afectan la competitividad y la eficiencia.

También la capacidad operativa empieza a transformarse en un elemento estratégico. Muchas empresas enfrentan desafíos vinculados a escalabilidad, eficiencia interna y capacidad de acompañar procesos de crecimiento cada vez más exigentes. En paralelo, determinados cuellos urbanos y necesidades de planificación adquieren relevancia para proyectos de inversión de mediano y largo plazo.

Anticipar el ciclo

Para Perini, Paraguay continúa mostrando fortalezas importantes y oportunidades concretas de desarrollo, pero el escenario actual también deja una señal clara: “Las decisiones estratégicas ya no dependen únicamente de identificar oportunidades, sino también de interpretar con anticipación los factores que pueden acelerar, limitar o transformar ese crecimiento”.

En mercados cada vez más competitivos, esa capacidad de anticipación empieza a convertirse en una ventaja tan valiosa como la oportunidad misma. Los números respaldan una coyuntura favorable, pero la calidad de las decisiones dependerá cada vez más de leer a tiempo las señales que se mueven debajo de la superficie.