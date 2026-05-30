90% de la industrialización azucarera paraguaya se consume en el exterior

Andrés González Aguilera, especialista del sector azucarero, analizó para ABC Rural la situación actual y los retos que condicionan el futuro de la actividad entre el mercado orgánico y el convencional. En el segmento orgánico, los principales productores y exportadores son Azucarera Paraguaya (AZPA), La Felsina, Cooperativa Manduvirá Ltda., Otisa, Inpasa y Hybernia. El azúcar convencional está liderado por Azucarera Paraguaya (AZPA) e Inpasa, aunque con una diferencia fundamental respecto al orgánico: su destino se limita exclusivamente al mercado interno.

Según explicó González Aguilera, la producción orgánica posee una marcada orientación hacia el comercio internacional debido a la demanda externa y a las preferencias del consumidor local.

“La mayor parte de la producción orgánica se exporta porque localmente todavía existe una fuerte preferencia por el azúcar blanca y por el volumen de consumo antes que por la calidad diferenciada”, indicó.

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95% de la producción orgánica rumbo al exterior

Los datos muestran una fuerte dependencia del mercado internacional. Aproximadamente el 95% del azúcar orgánica producida localmente se exporta, mientras apenas un 5% permanece en el mercado nacional.

Esta realidad convierte al comportamiento de la demanda externa en un factor determinante para el desempeño del sector.

En el ámbito internacional, la industria del azúcar se encuentra dominada por grandes potencias productoras. Brasil, India, la Unión Europea y China concentran más del 56,3% de la producción mundial de azúcar. Brasil lidera ampliamente el mercado global con una producción superior a 40 millones de toneladas métricas.

AZPA, con más de 116 años de trayectoria, combina experiencia histórica y tradición productiva. González Aguilera destacó que la permanencia en el tiempo representa un elemento estratégico en un sector donde la experiencia agrícola e industrial tiene un papel central.

Por su parte, Inpasa, aunque relativamente más reciente, realizó importantes inversiones industriales y agrícolas, consolidando una estructura moderna orientada principalmente a la producción de alcohol.

12 millones de guaraníes por hectárea: el alto costo inicial

El proceso productivo comienza con una fuerte inversión agrícola. La instalación inicial de una plantación de caña de azúcar requiere aproximadamente 12 millones de guaraníes durante el primer año. Aunque la planta posee una vida útil productiva estimada en cinco años bajo un manejo adecuado, el desembolso inicial representa una importante barrera para pequeños productores.

El especialista explicó que el verdadero problema surge cuando los precios pagados al productor dejan de acompañar el incremento de los costos operativos.

Actualmente, las industrias pagan alrededor de 190.000 guaraníes por tonelada de caña entregada en planta, una cifra que, según señaló, se mantiene prácticamente sin cambios desde hace cuatro años.

60% y 70% de capacidad industrial operando

Otro factor que genera preocupación es la utilización parcial de la capacidad instalada. La mayoría de las industrias azucareras opera actualmente entre el 60% y el 70% de su capacidad productiva debido a la falta de materia prima y a problemas de financiamiento.

La zafra azucarera requiere una elevada disponibilidad de recursos financieros, especialmente entre mayo y noviembre, periodo en que se concentran los principales costos operativos.

La situación se agravó, además, por la decisión de la Cooperativa Carlos Pfannl –uno de los mayores productores de caña orgánica con aproximadamente 600.000 toneladas– de abandonar su programa orgánico durante el año 2025. La medida impactó directamente sobre varias industrias que dependen de ese abastecimiento.

El golpe del arancel europeo al azúcar local

El comercio exterior también enfrenta limitaciones importantes. En el caso de la Unión Europea, Paraguay debe pagar un arancel de 419 euros por tonelada exportada, lo que disminuye significativamente la competitividad frente a otros mercados.

Dentro del acuerdo Mercosur-Unión Europea, todavía pendiente de implementación, se contempla un cupo libre de aranceles para Paraguay de 10.000 toneladas métricas. Sin embargo, González Aguilera considera que esa cantidad resulta insuficiente.

“Tendría que ampliarse a unas 20.000 o 30.000 toneladas porque el volumen actual es limitado para las necesidades del sector”, señaló.

Con relación a Estados Unidos, Paraguay dispone de un cupo libre de aranceles de 7.258 toneladas métricas, aunque actualmente exporta más de 30.000 toneladas a ese mercado.

Esto significa que una parte importante de las exportaciones paga aranceles superiores a los US$ 300 por tonelada.

El experto considera que el fortalecimiento de relaciones comerciales podría permitir ampliar ese cupo y generar mejores condiciones para toda la cadena productiva.

Cambio climático afecta al rubro

Aunque la caña de azúcar es considerada uno de los cultivos más resistentes, los cambios climáticos comenzaron a modificar las condiciones de producción.

La sequía entre enero y marzo afecta particularmente el periodo de mayor crecimiento de la planta. Aunque la caña puede soportar estrés hídrico mejor que otros cultivos, una sequía prolongada seguida de heladas puede ocasionar pérdidas severas.

Por ejemplo, sostiene González, en 2009 se perdió aproximadamente el 70% de la producción debido a eventos climáticos. “Algo similar volvió a registrarse en 2017 con una combinación de sequía y heladas que nuevamente destruyó cerca del 70% de la producción. Desde entonces, estos fenómenos comenzaron a repetirse con mayor frecuencia”.