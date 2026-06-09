Envíos de Paraguay bajo certificado de origen: América lidera y crece presencia en Asia y Europa

El Paraguay sigue realizando exportaciones bajo el certificado de origen, documento gestionado a través de la Ventanilla Única de Exportación (VUE), mediante el cual la empresa acredita que la mercancía o producto a exportar cumple con las exigencias establecidas por las normas de origen para su elaboración y que le otorgan un beneficio arancelario en el país de destino.

En ese aspecto, la VUE, plataforma digital del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), reveló que las exportaciones paraguayas realizadas bajo certificado de origen alcanzaron US$ 693.563.822 en mayo, con un volumen de 801.397 toneladas.

De acuerdo con los datos compartidos por la cartera, se constata hasta el quinto mes un buen dinamismo en el comercio exterior paraguayo.

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Los destinos

Respecto a los destinos, la Ventanilla señaló que América continuó liderando como principal destino de exportación, con compras por valor de US$ 510 millones y un volumen de 801.397 toneladas, lo que representa el 73,61% del valor total exportado.

Le siguen Asia, con US$ 113 millones y 131.744 ton.; Europa, con US$ 47 millones y 59.907 ton.; África, con US$ 20 millones y 21.216 ton.; y Oceanía, con US$ 1.307.615 y 445 ton..

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Desempeño por bloques

Desglosando el reporte por países, se constata una fuerte presencia de los mercados regionales, con Brasil liderando la lista de principales compradores con US$ 190 millones. Le sigue Argentina, con US$ 170 millones; Chile, con US$ 60 millones; y Estados Unidos, con US$ 25 millones.

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Entre los demás mercados destacados aparecen Israel, con US$ 23 millones; Taiwán, con US$ 22 millones; y Países Bajos, con US$ 20 millones. El ranking se completa con China, con compras por US$ 19 millones; Uruguay, con US$ 18 millones; e Indonesia, con US$ 15 millones.

En cuanto a los rubros que impulsan las exportaciones a través de esta ventanilla, se destacan los cereales y oleaginosas, la carne y demás productos de origen animal, además de pellets, forrajes y balanceados, entre otros.