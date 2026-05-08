Exportaciones sumaron US$ 690 millones en abril, con fuerte presencia regional

En abril de este 2026, los envíos paraguayos bajo el régimen de Certificado de Origen de la Ventanilla Única de Exportación (VUE) alcanzaron un valor US$ 690,7 millones durante abril, con un volumen total de 1.108.354 toneladas, lo que confirma la participación de los productos paraguayos en los mercado internacionales al cuarto mes del año.

Respecto a los destinos, la Ventanilla, del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), señaló que América continuó liderando como principal punto de exportación y adquirió productos nacionales por valor de US$ 539 millones. Le siguen Asia con US$ 95 millones, Europa con US$ 51 millones, África con US$ 3 millones y Oceanía con US$ 322.491.

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Dependencia de Brasil y Argentina

En lo que refiere a los mercados regionales, se constata una fuerte dependencia de Paraguay hacia los países regionales.

En ese sentido, Brasil lideró el ranking de destinos de exportación con compras por US$ 202 millones, reafirmándose como el principal socio comercial de Paraguay, seguido de Argentina que ocupó el segundo lugar con US$ 152 millones y Chile el tercero con US$ 72 millones.

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Otros destinos

Entre los demás mercados destacados aparecen Estados Unidos e India con US$ 27 millones, Perú con US$ 23 millones y Taiwán con US$ 22 millones. También aparecen Uruguay, Países Bajos y Canadá dentro de los principales destinos de los productos paraguayos.

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En cuanto a los rubros que impulsan las exportaciones a través de esta ventanilla, se destacan los cereales y oleaginosas, la carne y demás productos de origen animal. Además, los pellets, forrajes y balanceados entre otros.