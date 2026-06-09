La actividad económica del Paraguay se aceleró en abril con impulso de servicios, energía y agro

La economía paraguaya mantuvo su trayectoria de expansión en abril de 2026 y según cifras preliminares del Indicador Mensual de Actividad Económica del Paraguay (Imaep), la actividad registró un crecimiento interanual de 3,4% y acumuló un repunte de 5,1% en el primer cuatrimestre del año, informó el Banco Central del Paraguay (BCP).

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide la producción de la actividad económica del país y no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB), aunque marca la tendencia del mismo. Así para el presente año, la proyección de crecimiento del PIB oscila entre 4% y 4,5% para el presente año.

Según el reporte oficial, en el mes de abril último se destacaron los desempeños de todos los grandes sectores —servicios, actividades secundarias (incluida la industria manufacturera) y el sector primario, aunque con dinámicas dispares en su interior.

El sector primario creció 3,6% interanual en abril y acumuló un incremento de 6,8% al cierre del primer cuatrimestre. Dentro del sector, el impulso vino principalmente por el desempeño de la actividad agrícola por una mayor producción de soja, caña de azúcar, mandioca, poroto, girasol y tabaco.

En cuanto a la ganadería, este sector mostró un desempeño interanual negativo en abril, principalmente por una reducción en el faenamiento de bovinos. Se observaron incrementos en el faenamiento de cerdos y aves, además de mayores niveles de producción de leche cruda y huevos.

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Industrias siguen repuntando

El reporte de la banca matriz también destaca el fuerte impulso que mantiene el sector secundario que registró un aumento interanual de 4,5% en abril y acumuló un crecimiento de 4,9% hasta el cuarto mes de 2026.

Un componente clave fue la generación de energía eléctrica, y a la vez, continuaron aportando en positivo las actividades de distribución de energía, suministro de agua y saneamiento ambiental.

En cuanto al sector de la construcción también se destaca que creció en términos interanuales, explicado por un mayor ritmo de ejecución de obras privadas.

Por su parte, la industria manufacturera tuvo una variación interanual de 2,0% en abril, acumulando un crecimiento de 4,3% en el primer cuatrimestre.

Entre las ramas con incidencia positiva se destacaron: aceites, azúcar, lácteos, bebidas y tabacos, químicos, madera, minerales no metálicos, metales comunes, maquinarias y equipos, además de otras industrias manufactureras como la fabricación de muebles.

En contrapartida, el crecimiento se vio moderado por caídas en carnes, molinerías y panaderías, textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, papel y productos de papel, y la fabricación de productos metálicos.

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Servicios: expansión sostenida y diversificada

El lo que respecta al sector servicios creció 2,7% en abril y acumuló una suba de 4,6% al cierre del primer cuatrimestre. El informe del BCP atribuye el desempeño a una mejora extendida en servicios gubernamentales, transportes, inmobiliarios, y servicios a los hogares como salud, educación y esparcimiento.

También mostraron dinamismo restaurantes y hoteles, la actividad comercial, los servicios a las empresas, telecomunicaciones y servicios de información, y los servicios de intermediación financiera, lo que apunta a una expansión apoyada tanto en la circulación de bienes como en actividades intensivas en empleo urbano.

Para aislar factores más volátiles o específicos, el reporte incluye una medición alternativa: el IMAEP sin agricultura ni binacionales. En abril, esta serie registró un crecimiento interanual de 2,7% y acumuló un avance de 5,0% hasta el cuarto mes de 2026.