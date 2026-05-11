La actividad económica creció 4,7% al primer trimestre impulsada por el agro y servicios

El Indicador Mensual de la Actividad Económica (Imaep) registró en marzo un incremento de 8,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Con este resultado, acumuló en el primer trimestre un crecimiento de 4,7%, informó el Banco Central del Paraguay (BCP)

El Imaep es un indicador de corto plazo que mide el desempeño de la actividad económica por el lado de la producción aunque no incluye la totalidad de rubros que el Producto Interno Bruto (PIB) pero marca una tendencia. La estimación oficial de crecimiento del PIB para el presente año es del 4,2%.

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Los datos preliminares del Imaep muestran que el sector primario registró un incremento interanual de 10,4%, acumulando con este resultado un aumento de 7,7% al cierre del mes de marzo del 2026. En este rubro destacaron los desempeños de la agricultura explicado principalmente por la mayor producción prevista de soja, caña de azúcar, mandioca, poroto, girasol y tabaco. En cuanto a la ganadería verificó un desenvolvimiento positivo, explicado por el mayor volumen faenado de vacunos, cerdos, aves y también acompañado por la mayor producción de leche cruda y huevos.

De acuerdo con los datos oficiales, el sector secundario registró un aumento anual de 7,3%, acumulando con este resultado un crecimiento de 3,2% al cierre del mes de marzo del 2026.

En cuanto a la actividad de generación de energía eléctrica presentó un incremento interanual en marzo, al igual que las actividades de distribución de energía eléctrica, suministro de agua y saneamiento ambiental.

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Por su parte, el sector de la construcción registró un aumento interanual, principalmente explicado por el mayor ritmo en la ejecución de las obras privadas, detalla el informe del BCP.

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Manufacturas con crecimiento moderado

Según se desprende del informe oficial de la banca matriz, las manufacturas registraron un repunte del 4,5%, acumulando con este resultado un crecimiento de 1,8% al cierre del mes de marzo del 2026.

Dentro de las manufacturas, las actividades que incidieron positivamente fueron la producción de carnes, aceites, lácteos, molinerías y panaderías, bebidas y tabacos, madera, fabricación de minerales no metálicos, metales comunes, maquinarias y equipos y otras industrias manufactureras (fabricación de muebles). No obstante, estos resultados favorables fueron atenuados por las caídas en la producción de textiles y prendas de vestir, cueros y calzados, papel y productos de papel, azúcar, químicos y fabricación de productos metálicos.

En lo que respecta los servicios, este rubro se destacó con un repunte de 8,2% en marzo, acumulando con este resultado un crecimiento de 4,8% al cierre del primer trimestre del 2026.

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En los servicios, mostraron dinámicas positivas la actividad comercial, los servicios gubernamentales, los servicios a los hogares (salud, educación y esparcimiento), los servicios de transportes, servicios de intermediación financiera, servicios inmobiliarios, servicios a las empresas, telecomunicaciones y servicios de información y restaurantes y hoteles.

Finalmente, el IMAEP sin agricultura ni binacionales registró un crecimiento interanual de 8,3% y, con este resultado, acumula un crecimiento de 4,7% al cierre del mes de marzo del 2026.