Persiste retracción en volúmenes negociados en la Bolsa de Valores

La Bolsa de Valores de Asunción (BVA) cerró los primeros cinco meses de 2026 con operaciones por G. 22,2 billones, unos US$ 3.572 millones al tipo de cambio actual, lo que implica una contracción interanual de 3%. El dato confirma una tendencia de enfriamiento que, de acuerdo con un reporte de Cadiem Casa de Bolsa, se viene observando desde hace meses, aunque con “señales de mejora” vinculadas a la colocación de nuevos títulos por parte de distintos sectores.

De acuerdo con los datos, el retroceso contrasta con el desempeño del año pasado cuando en el 2025 se cerró con un crecimiento de 17% en los volúmenes negociados. En 2026, en cambio, el mercado pasó a un avance mucho más tenue y luego a terreno negativo: el ritmo se desaceleró a 3,1% hacia el cierre del quinto mes, en un contexto de menor dinamismo general del negocio bursátil.

Lea más: Bolsa de Valores: Negociaciones desaceleran por efecto de incertidumbres

Desempeño mensual

En términos de actividad reciente, mayo de 2026 registró operaciones por G. 4,5 billones (aprox. US$ 754 millones), por encima de los G. 4,3 billones de abril y los G. 4 billones de marzo.

De acuerdo con el informe de la BVA, el mercado completó en mayo su tercer mes consecutivo de caída interanual en el volumen total de operaciones: en marzo la baja fue de 11,7% y en abril se profundizó a 17,7%.

Lea más: Ven buena señal en anuncio de pago de deudas y esperan que confianza de inversores repunte

Mercado primario: mayo marca un salto en nuevas emisiones

Al desagregar por mercados, los datos muestran un comportamiento dispar. La actividad asociada a nuevas colocaciones (mercado primario) acumuló G. 3,3 billones entre enero y mayo y, pese a la menor impulso global, sostuvo un incremento de 8,3% frente al mismo periodo del año anterior.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El mes de mayo fue especialmente relevante, ya que se alcanzó un volumen de títulos emitidos por valor de G. 947.449 millones, un nivel que, según el reporte, quedó 23% por encima del máximo mensual previo de 2026 (los G. 769.734 millones de febrero). Además, el monto de mayo fue casi tres veces el registrado en enero y el doble del correspondiente a marzo, lo que aporta una señal puntual de reactivación en la oferta de instrumentos.

Mercado secundario: el principal foco de debilidad

La negociación de títulos ya emitidos (mercado secundario) es, sin embargo, donde se concentra el mayor deterioro. Este segmento encadenó en mayo su cuarto mes consecutivo de reducción interanual. La caída se fue agravando con el correr del año: tras aumentar 11,4% en enero, el secundario pasó a un descenso de 2,7% en febrero y llegó a una baja de 8,4% en mayo.

En el acumulado del quimestre, el volumen negociado en el mercado secundario ascendió a G. 18,9 billones, un tamaño que explica por qué su debilidad termina predominando en el balance total de la plaza.

Lea más: Mercado bursátil cerró el 2025 con nuevo récord en operaciones

Incertidumbre global y liquidez: las variables detrás de la “tensa calma”

César Paredes, economista y presidente de Cadiem Fondos, vinculó parte del panorama a la demanda estructural de recursos del propio sistema financiero. Señaló que “el sistema financiero va a seguir necesitando capital” debido al ritmo de expansión del crédito y que, en ese sentido, el sector seguirá siendo un actor relevante dentro de la Bolsa.

Al mismo tiempo, advirtió que persisten factores de incertidumbre asociados al contexto externo: tensiones geopolíticas y su impacto en variables como el dólar y el petróleo, además de la estabilización de los niveles de liquidez del sistema financiero local. Esa combinación, sostuvo, se refleja especialmente en la debilidad del mercado secundario.

“Hay una tensa calma”, describió Paredes, al señalar que los proyectos aparecen, pero “no al ritmo” observado desde mediados de 2024. También apuntó a un elemento regional: Brasil estaría facilitando la entrada de capitales y la llegada de industrias, aunque, según indicó, ese movimiento “todavía no se está reflejando en la Bolsa” de Asunción.