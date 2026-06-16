Foro Mipymes apunta a reunir a más de 800 asistentes con foco en innovación y transformación digital

El lunes, la Federación Paraguaya de Mipymes (Fedemipymes) realizó el lanzamiento del Foro Mipymes 360. En su primera edición del 2025, el evento reunió a representantes del sector empresarial y referentes de diversos ámbitos, quienes pudieron acceder a tendencias y herramientas orientadas al fortalecimiento del sector, según informaron desde el gremio.

En esa línea, el presidente del gremio, Luis Tavella destacó a ABC el éxito alcanzado en la edición anterior, por lo que este año el espacio volverá a servir como plataforma para presentar los trabajos que impulsa la Federación en favor de las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Además, resaltó que el evento permitirá al Viceministerio de Mipymes presentar los planes previstos para el sector durante el segundo semestre de este año, así como sus proyecciones para 2027.

Foco en innovación y tecnología

Aparte de conocer las propuestas de las autoridades estatales para las microempresas, el gremio prepara una cargada agenda. Según Tavella, se abordarán temas como Meta y las estrategias digitales, Google y el posicionamiento empresarial. Además se profundizará sobre sistemas tecnológicos y la facturación electrónica, entre otros ejes.

“En cada charla trataremos de explicar cómo funcionan estas herramientas. También tendremos exposiciones para acceder al ámbito financiero, uno de los principales desafíos que enfrentan las mipymes”, apuntó.

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Asimismo, indicó que la organización prevé superar los 800 asistentes y reunir a más de 40 expositores. A su vez destacó el espacio de networking orientado a fortalecer los vínculos comerciales y generar nuevas oportunidades de negocios para los participantes.

Conectar emprendedores con empresas

Añadió que la propuesta es conectar a emprendedores, empresas, instituciones públicas, organismos internacionales y proveedores de soluciones para impulsar la competitividad y el crecimiento de las mipymes paraguayas.

“Resaltamos la importancia de generar espacios que fomenten la innovación, la transformación digital, la formalización y el fortalecimiento del ecosistema empresarial”, expresó Tavella.

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El evento

En su segunda edición, el Foro Mipymes 360 se desarrollará el 27 de julio en el Centro de Eventos del Paseo La Galería. La participación será gratuita, informó la Fedemipymes.