Agentes económicos esperan que persista el dólar bajo y menor inflación

Los agentes consultados en la Encuesta de Variables Económicas (EVE) coincidieron que para el mes de junio de 2026, la mediana de las expectativas de inflación mensual será del 0,2%, inferior a lo señalado el mes pasado. Para el mes de julio de 2026, los agentes económicos esperan una inflación mensual de 0,3%, de acuerdo con el informe oficial publicado en la fecha por el Banco Central del Paraguay (BCP).

En el mes de mayo último la inflación mensual fue del 0,1% a pesar del fuerte impacto de la suba de combustibles y alimentos.

Los agentes esperan que la inflación cierre en 3,5% en el año 2026, este porcentaje también se encuentra por debajo del 3,9% que estimaron el mes anterior. Para el año 2027, así como para los próximos 12 meses, los agentes económicos estiman una inflación de 3,5%, alineada en el objetivo del Banco Central.

Lea más: Inflación en mayo fue de 0,1%: ¿De cuánto podría ser el reajuste del salario mínimo?

Dólar seguirá con tendencia a la baja

De acuerdo con la percepción de los agentes económicos, sobre la evolución del tipo de cambio nominal dólar guaraní, es que para el mes de junio de 2026 la cotización del billete verde rondaría en torno a G. 6.137, un valor inferior a lo estimado en el mes anterior de G. 6.246, y más aproximado a la cotización real en las casas de cambio.

Los agentes económicos esperan un tipo de cambio de G. 6.393 para el cierre del 2026 y, para finales del año 2027 de G. 6.650

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En lo que va del año, el dólar acumula una baja del 9% frente al guaraní y cerca del 25% en los últimos doce meses.