Inflación en mayo fue de 0,1%: ¿Cuánto podría ser el reajuste del SM?

La inflación general del mes de mayo del presente año, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue de apenas 0,1% mensual, superior a la variación del 0% observada en el mismo mes del año anterior. Con este resultado, la inflación acumulada en el año asciende a 2,2%, mientras que la inflación interanual se ubicó en 2,4%, por debajo del 3,6% que alcanzó en el mismo periodo el año pasado, informaron técnicos del Banco Central del Paraguay en conferencia de prensa.

Este dato esencial en estos momentos en que se está analizando el reajuste del Salario Mínimo Legal (SML) para el presente periodo. Con estos datos, el citado incremento rondaría en 2,4%, apenas G. 69.577,y de confirmarse la cifra, el nuevo SM llegaría a G. 2.968.625. No obstante, estas variables deben ser analizadas por el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (CNSM) en su próxima reunión, para luego elevar su recomendación al Poder Ejecutivo y pueda entrar en vigencia desde el próximo mes.

La presentación del informe de inflación estuvo a cargo Guillermo Ortiz, director del Departamento de Índice de Precios y el economista jefe de la banca matriz, César Yunis. Según informaron, la inflación del mes de mayo de 2026 estuvo determinada principalmente por los aumentos observados en algunos alimentos, entre los que se destaca la carne vacuna, hortalizas, lácteos; a esto se sumó también los incrementos en los combustibles y en diversos servicios de la canasta. Pese a estos incrementos, la variación mensual fue de apenas 0,1%

Esto se dio, según explicaron los técnicos, por la baja de precios en otros rubros que contrarrestaron los incrementos mencionados. Las disminuciones más relevantes estuvieron asociadas al comportamiento de los bienes durables de origen importado, esto por la baja de la cotización del dólar frente al guaraní, lo que contribuyó a moderar el resultado mensual.

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Principales aumentos

Dentro de los bienes alimenticios, se destacan los aumentos registrados en carne vacuna, menudencias vacunas, lácteos, aceites y hortalizas.

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Así también, se observaron aumentos en bebidas no alcohólicas como agua mineral, jugos y gaseosas. En cuanto a los incrementos observados en la carne vacuna durante el mes de mayo, detallaron que fue a causa de una menor disponibilidad en la oferta doméstica.

De esta manera, se observaron incrementos en la mayoría de los cortes considerados, entre los que resaltan el vacío y la costilla de primera.

Por otro lado, las reducciones dentro del segmento de alimentos se dieron en harinas, pastas alimenticias y arroz, carne de cerdo, embutidos, quesos, huevos, frutas frescas, entre otros. El rubro de alimentos presentó una variación del 2,2% anual, sobre un aumento del 4,3% de mayo del 2025.

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Impacto de combustibles

En lo que respecta a los combustibles, los incrementos se registraron en nafta común, nafta súper, gasoil común y gasoil aditivado. Por otro lado, los principales servicios de la canasta que observaron aumentos durante el mes han sido los servicios de comidas consumidas fuera del hogar. La variación del rubro de combustibles es del 17% interanual al mes de mayo, según el reporte oficial.

Entre finales de abril y durante el mes mayo se registraron tres ajustes, que suman G. 1.950 en el rubro de gasoil y de G. 1.500 en naftas.

De igual manera, se han registrado aumentos en servicios de mantenimiento y reparación de la vivienda, transporte interurbano de pasajeros por carretera, transporte aéreo, entre otros.

Medicamentos también se encarecieron

Por su parte, en los servicios relacionados a la salud se menciona las subas en obturación, tratamiento de conducto, tratamiento de ortodoncia, honorarios por intervención quirúrgicas y parto en cesárea. Adicionalmente, se apunta la suba en productos farmacéuticos.

Finalmente, los bienes durables de origen importado registraron disminuciones durante el mes, entre ellos los automóviles, electrodomésticos y otros. Según detallaron los técnicos del BCP, este comportamiento se explica principalmente por la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense.

En lo que va del año, el dólar se depreció alrededor del 9% frente al guaraní y cerca del 25% en un año, en la fecha la cotización cerró en G. 6.100