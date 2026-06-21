Esta serie especial se dividió en publicaciones consecutivas, cada una enfocada en uno de los grandes ejes que hoy marcan el debate nacional sobre seguridad laboral y protección social en Paraguay:

1. Marco legal y alcance general de la seguridad y salud en el trabajo.

2. Convenios colectivos y situación de los trabajadores autónomos.

3. Protección social, cobertura del IPS y desafíos del sistema.

4. Entorno psicosocial, vigilancia de la salud y nuevas políticas preventivas.

El objetivo es el de proporcionar información clara, actualizada y comprensible sobre un tema que muchas veces permanece limitado a ámbitos técnicos o administrativos, pese a afectar diariamente a miles de trabajadores y trabajadoras.

Entorno psicosocial y vigilancia de la salud

Durante muchos años la seguridad y salud en el trabajo fue entendida casi exclusivamente desde una perspectiva física: accidentes, máquinas, equipos de protección y riesgos materiales.

Sin embargo, el mundo laboral cambió profundamente incluso en nuestro país.

Violencia laboral y acoso

Actualmente los problemas vinculados al estrés, la violencia laboral, el acoso, la presión psicológica y el desgaste emocional forman parte central de las discusiones internacionales sobre seguridad ocupacional. Paraguay comenzó recientemente a incorporar esta dimensión psicosocial dentro de sus políticas públicas laborales, impulsando nuevas regulaciones orientadas a proteger no solo el cuerpo del trabajador, sino también su salud mental y emocional.

Los riesgos psicosociales son aquellos factores relacionados con la organización del trabajo, el ambiente laboral y las relaciones humanas que pueden afectar negativamente la salud mental y física de los trabajadores.

Entre ellos se encuentran la sobrecarga laboral, las jornadas excesivas, el acoso laboral, la violencia psicológica, la discriminación, ambientes hostiles, presión constante, falta de descanso, inseguridad laboral, entre otros más. Estos factores pueden derivar en cuadros de ansiedad, depresión, agotamiento emocional, trastornos físicos y disminución significativa de la productividad. Todos estos problemas permanecen ocultos porque no generan lesiones visibles inmediatas, aunque sus consecuencias pueden ser igualmente graves.

Al respecto uno de los avances más importantes impulsados recientemente fue la implementación del protocolo de violencia laboral, establecido mediante la Res. MTESS N° 195/2026. La normativa busca prevenir, investigar y atender situaciones de violencia, discriminación y acoso dentro de los espacios de trabajo. El objetivo central es garantizar ambientes laborales saludables y respetuosos, promoviendo mecanismos institucionales de prevención y resolución de conflictos. La medida representa un cambio relevante dentro del enfoque tradicional de seguridad laboral, incorporando de manera explícita la dimensión psicosocial.

La salud mental comenzó a ocupar un lugar prioritario dentro de las discusiones laborales contemporáneas. La creciente presión productiva, la incertidumbre económica y las nuevas dinámicas organizacionales incrementaron los niveles de estrés en numerosos sectores laborales. A esto debe sumarse situaciones de violencia interna, discriminación y conflictos que muchas veces terminan afectando directamente el bienestar psicológico de los trabajadores.

Las autoridades laborales y especialistas coinciden en que un ambiente tóxico no solo perjudica a las personas, sino también a las empresas. Otro eje fundamental dentro de las políticas recientes es la vigilancia de la salud ocupacional, donde este sistema busca detectar tempranamente enfermedades profesionales, monitorear riesgos y generar información que permitan diseñar estrategias preventivas más eficaces.

La Resolución MTESS Nº 03/2022 por su parte reglamentó en su oportunidad los exámenes médicos obligatorios de admisión y controles periódicos para trabajadores expuestos a distintos riesgos laborales. La intención es garantizar que los trabajadores se encuentren aptos para sus funciones y detectar tempranamente posibles afectaciones a la salud. Durante los últimos años, el MTESS intensificó procesos de fiscalización y fortaleció mecanismos de control vinculados a seguridad y salud ocupacional, además de la implementación del carnet digital obligatorio para profesionales de salud y seguridad laboral representa un intento de profesionalizar aún más el sistema preventivo.

Pese a todos estos avances normativos e institucionales, debemos reconocer que nuestro país todavía enfrenta desafíos importantes, como la falta de controles suficientes, las ya citadas limitaciones estadísticas, la informalidad laboral, una escasa cultura preventiva, la débil implementación práctica y la insuficiente cobertura en sectores vulnerables. Además, muchos riesgos psicosociales todavía son minimizados o directamente ignorados dentro de algunas organizaciones, empresas o empleadores.

La seguridad y salud en el trabajo dejó de ser una discusión limitada exclusivamente a accidentes físicos. Hoy involucra salud mental, bienestar emocional, equidad, prevención de violencia y calidad de vida laboral.

Actualmente el verdadero desafío seguirá siendo lograr que las normas no queden únicamente en el papel. La consolidación de un sistema eficiente dependerá de la capacidad del Estado, las empresas y la sociedad para convertir la prevención en una prioridad real y permanente. Porque detrás de cada estadística laboral existen personas, familias y proyectos de vida que merecen desarrollarse en condiciones justas, dignas, seguras y saludables.

Riesgos psicosociales

Riesgos psicosociales son factores relacionados con la organización del trabajo, ambiente laboral y relaciones humanas que pueden afectar la salud.

Acoso laboral

Entre ellos se encuentran sobrecarga laboral, jornada excesiva, acoso laboral, violencia psicológica, la discriminación, ambientes hostiles, presión, etc.

(*) Abogada laboralista