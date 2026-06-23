Mipymes enfrentan nuevos desafíos por cambios globales e importaciones de bajo costos

Este martes, en el marco del Programa de Capacitación y Cooperación Global (GCTF, por sus siglas en inglés), se inició el taller denominado “Fortaleciendo la Competitividad de las Mipymes ante los Nuevos Retos”. El primer día del evento estuvo centrado en el eje “Geopolítica y resiliencia económica”.

El encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Albert Alter, explicó que el Programa de Capacitación y Cooperación Global (GCTF) es una plataforma de cooperación establecida en 2015 por ambos países organizadores para promover el desarrollo de capacidades, el intercambio de buenas prácticas y la cooperación multilateral entre socios afines.

En ese aspecto detalló que, a través de talleres desarrollados en distintas partes del mundo, la GCTF conecta a gobiernos, expertos, representantes del sector privado y organizaciones de la sociedad civil para compartir experiencias exitosas y fortalecer la cooperación entre socios con valores e intereses compartidos.

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Conectar instituciones con emprendedores

“Este taller en particular (Fortaleciendo la Competitividad de las Mipymes ante los Nuevos Retos) es un ejemplo concreto de lo que la plataforma hace en la práctica, conectando a instituciones y emprendedores paraguayos con experiencia internacional y casos exitosos de otros países”, acotó.

Manifestó que la economía global está cambiando rápidamente, mientras que las cadenas de suministro se están reconfigurando. A su vez, señaló que la geopolítica está redefiniendo los flujos comerciales y que las mipymes, a las que calificó como motores de la economía, suelen ser las primeras en experimentar estos cambios.

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En ese sentido, añadió que las pequeñas, medianas y grandes empresas necesitan contar con todas las herramientas posibles para adaptarse y aprovechar las nuevas oportunidades que se presenten.

“Cuando las microempresas prosperan, toda la economía se fortalece. Los temas que se abordan hoy están moldeando el entorno competitivo del sector, como la geopolítica, las disrupciones en las cadenas de suministro y las presiones externas generadas por importaciones baratas y prácticas comerciales desleales. Estos son desafíos reales y merecen una conversación seria y práctica”, resumió Alter.

“Compartir lecciones aprendidas”

Por su parte, Iván Lee, embajador de Taiwán en Paraguay, afirmó que en su país están convencidos de que compartir las lecciones aprendidas durante sus propios procesos de desarrollo económico y fortalecimiento industrial contribuye al crecimiento sostenible, el cual precisó debe sustentarse en la transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de las capacidades locales.

“En Paraguay, esta visión se refleja en proyectos dirigidos a las mipymes y al empoderamiento de las mujeres, que buscan mejorar la productividad, la competitividad y las oportunidades económicas para miles de paraguayos”, acotó.

Observan con preocupación algunas “tendencia globales”

Asimismo, señaló que observan con “preocupación” ciertas tendencias globales que afectan a las industrias nacionales y a las microempresas, como la “creciente” importación de productos a “muy bajo costo”, que representa un desafío para la competitividad, la generación de empleo y el desarrollo industrial de varios países.

Por ello, destacó que la organización del foro busca analizar los cambios que están ocurriendo en la economía internacional, identificar riesgos y oportunidades, y fortalecer las capacidades de las mipymes paraguayas para enfrentar un entorno cada vez más complejo y competitivo.

“Estoy convencido de que el intercambio de ideas que tendremos durante contribuirá a construir un sector empresarial más resiliente, innovador y preparado para los desafíos del futuro”, amplió.

“Las mipymes enfrentan un entorno global dinámico y desafiante”

A su turno, el viceministro de Comercio, Alberto Sborovsky, refirió que esta iniciativa conjunta entre Paraguay, Estados Unidos y Taiwán constituye una muestra concreta de cómo la colaboración internacional se traduce en oportunidades reales para el desarrollo.

“Hoy más que nunca, las micro, pequeñas y medianas empresas enfrentan un entorno global dinámico y desafiante. La transformación de las cadenas de suministro, la evolución de los mercados y la creciente competencia nos obligan a repensar estrategias. Por eso, generar espacios de diálogo como este es clave para identificar soluciones prácticas y construir una visión compartida sobre el futuro del sector”, alegó.

Además subrayó que el Gobierno de Paraguay reafirma su compromiso con el desarrollo de las mipymes mediante el impulso de políticas públicas orientadas a mejorar la competitividad, promover la formalización y fortalecer la inserción de las empresas en cadenas de valor nacionales e internacionales.

“El gran desafío de las mipymes hoy no es solo producir o innovar, sino generar valor a partir de la viabilidad comercial de sus proyectos. Que cada idea se sostenga en el mercado y sea rentable en el tiempo. Ese es nuestro gran desafío”, concluyó.

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Agenda vinculada al ecosistema empresarial

Cabe destacar que la primera jornada abordó temas relacionados con el impacto de determinadas prácticas comerciales y de las importaciones de bajo costo en la competitividad de las empresas locales. Además, contó con la participación de líderes de opinión, expertos internacionales, economistas, académicos y representantes del sector privado.

La segunda jornada, que se desarrollará este miércoles 24, de 08:00 a 12:30, en el Hotel Guaraní, estará orientada a representantes de microempresas y actores vinculados al ecosistema empresarial. Bajo el eje “Fortalecimiento práctico de las mipymes”, incluirá sesiones enfocadas en la formalización empresarial y otros aspectos clave para el desarrollo del sector.

Asimismo, se prevé la participación de especialistas internacionales como expositores invitados, además de expertos locales de distintos sectores productivos y de desarrollo del país. El ingreso será libre, con inscripción previa en www.mipymes.gov.py/gctf.