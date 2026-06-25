Mipymes buscan nuevas estrategias para competir en un escenario global cada vez más exigente

Tras una organización conjunta de las embajadas de Estados Unidos y Taiwán, junto al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), ayer miércoles culminó el último día del taller “Fortaleciendo la Competitividad de las Mipymes ante los nuevos retos”, en el marco del Programa de Capacitación y Cooperación Global (GCTF, por sus siglas en inglés).

En esta segunda jornada del evento se desarrollaron paneles con temas vinculados a la formalización empresarial como herramienta para impulsar el crecimiento y la generación de empleo de calidad, así como alternativas de financiamiento para las mipymes, más allá del crédito tradicional.

El programa también incluyó un espacio sobre asistencia técnica para microemprendedores, con la participación de representantes de centros de desarrollo empresarial.

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Mipymes, pilares fundamentales

En ese contexto, el embajador de Taiwán en Paraguay, Iván Lee, destacó que las microempresas constituyen pilares fundamentales de la economía paraguaya, por lo que este tipo de espacios, en el marco de la cooperación global, reflejan “cómo la articulación entre socios estratégicos puede generar oportunidades concretas" para el desarrollo económico y el fortalecimiento del sector productivo.

“Las mipymes generan empleo, impulsan la innovación, fortalecen a las comunidades y contribuyen de manera decisiva al crecimiento económico y social del país. Por eso, apoyar su desarrollo y competitividad es una inversión en el futuro del Paraguay”, expresó.

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Fortalecimiento de algunos rubros

En ese sentido, recordó que, a través de la misión técnica de Taiwán, se acompañó el fortalecimiento de sectores estratégicos como el lácteo, textil, calzado y hierbas medicinales, mediante iniciativas vinculadas al Foro Mipymes, un proyecto orientado desde hace años al desarrollo del sector.

Además, destacó que los resultados logrados reflejan el valor de la cooperación internacional y del trabajo conjunto entre Paraguay y Taiwán para promover un crecimiento económico más inclusivo y sostenible.

“Taiwán mantiene su firme voluntad de seguir trabajando con Paraguay y de profundizar la cooperación con Estados Unidos, promoviendo la transferencia de tecnología, el intercambio de conocimientos y el fortalecimiento de la capacitación de las mipymes”, destacó.

Examinar los desafíos que enfrenta el sector

Por su parte, el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Aaron Pratt, señaló que el taller busca examinar a fondo los desafíos que enfrentan las micro, pequeñas y medianas empresas en un entorno global cada vez más complejo.

En ese contexto, mencionó que factores como los cambios geopolíticos, las disrupciones en las cadenas de suministro, las presiones derivadas de las importaciones de bajo costo y ciertas prácticas comerciales desleales hacen necesario un diálogo estratégico y permanente.

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“Las sesiones que diseñamos están dirigidas directamente a los emprendedores y dueños de empresas que enfrentan desafíos cada día. Es importante abordar la transformación digital, el acceso al financiamiento y la formalización empresarial”, afirmó.

Por último, Pratt agregó que expertos de Estados Unidos, junto con instituciones paraguayas, presentaron modelos exitosos de apoyo a las mipymes, resaltando que la combinación de experiencias internacionales y locales otorga un valor especial al taller desarrollado durante dos jornadas.