Latinoamérica: más gente en la oficina, menos escritorios para todos

Latinoamérica registró una de las recuperaciones más fuertes en el uso de oficinas o espacios corporativos durante los últimos dos años. La utilización promedio de estos espacios llegó al 61% en 2026, diez puntos porcentuales por encima del nivel observado en 2024, según el Global Occupancy Planning Benchmark Report 2026, elaborado por la consultora JLL.

La región compartió con Asia-Pacífico el nivel más alto del relevamiento, por encima de Europa, Medio Oriente y África, con 55%, y de Norteamérica, con 52%. El promedio global ascendió a 56%, frente al 54% de 2025 y al 49% de 2024.

El dato como tal no representa, sin embargo, una vuelta al modelo de oficina anterior a la pandemia. La mayor asistencia convive con puestos no asignados, ambientes compartidos y una distribución más flexible de los metros cuadrados disponibles.

Más presencialidad

El trabajo híbrido permanece como el esquema predominante, aunque con reglas más definidas. El 62% de las organizaciones exige actualmente una cantidad fija de días presenciales, frente al 49% de 2025 y al 28% de 2022. Al mismo tiempo, siete de cada diez trabajadores relevados asisten a la oficina entre tres y cinco días por semana.

La evolución fue especialmente marcada en la franja de tres a cuatro días, que pasó del 36% de los empleados en 2025 al 55% en 2026. En paralelo, la proporción de trabajadores que concurre solamente uno o dos días disminuyó del 31% al 20%, mientras el trabajo completamente remoto se redujo del 18% al 10%.

Este movimiento también responde a una mayor presión de las empresas por aprovechar sus activos inmobiliarios. La optimización del espacio fue señalada como el principal objetivo de los programas híbridos por el 74% de las organizaciones, seguida por la mejora de la experiencia del empleado, con 52%, y la reducción de costos del portafolio, con 51%.

Menos puestos fijos

En este sentido, Latinoamérica presenta la mayor relación de compartición del relevamiento, con un promedio de 1,5 trabajadores por cada puesto disponible. Asia-Pacífico alcanza 1,3, mientras Norteamérica y Europa, Medio Oriente y África se sitúan en 1,2.

La relación muestra que una mayor presencialidad no obliga necesariamente a disponer de un escritorio permanente para cada empleado. Las compañías reorganizan las oficinas según los patrones de asistencia y las distintas necesidades de trabajo, desde reuniones y videollamadas hasta tareas que requieren concentración.

De acuerdo con los datos divulgados por JLL, el 41% de las empresas incorpora cabinas privadas para llamadas y videoconferencias, el 30% amplía salas pequeñas para reuniones o trabajo concentrado y el 22% reduce oficinas privadas para favorecer áreas compartidas.

Mercado paraguayo

En Paraguay, esta transformación coincide con la expansión del mercado corporativo. JLL estima que el inventario de oficinas en Asunción creció cerca de 20% desde 2020 y ya supera los 300.000 metros cuadrados. La demanda se orienta principalmente hacia espacios de menor tamaño, ubicaciones estratégicas y estructuras que permiten controlar los costos operativos.

“Las organizaciones en Paraguay están buscando oficinas que les permitan adaptarse con mayor rapidez a cambios operativos y de crecimiento. La flexibilidad, la eficiencia y la experiencia de los colaboradores son factores cada vez más relevantes en la toma de decisiones inmobiliarias corporativas”, afirmó Rodrigo Torres, director de Research & Consultancy de JLL.

Para desarrolladores y propietarios, el cambio desplaza parte de la competencia desde la cantidad de superficie disponible hacia la capacidad de los edificios para responder a esquemas variables de ocupación, mayor conectividad, espacios de colaboración y servicios vinculados con la experiencia laboral.

Datos e IA

La medición se volvió otro componente central de la estrategia. El 90% de las organizaciones utiliza información de ocupación para planificar sus espacios, frente al 70% de 2025, y el 73% ya cuenta con programas de gobernanza de datos.

La inteligencia artificial todavía se encuentra en una fase inicial. El 18% de las organizaciones realiza pruebas piloto, el 6% trabaja en la optimización de soluciones y apenas el 2% llegó a una etapa de implementación a escala. La privacidad y la seguridad de los datos aparecen como la principal barrera, citadas por el 70% de los participantes.

El informe se basa en respuestas de 84 organizaciones que administran en conjunto más de 66,5 millones de metros cuadrados de inmuebles comerciales. Estas empresas aportaron 175 respuestas regionales, 25 de ellas correspondientes a Latinoamérica. Por ello, los resultados funcionan más como una referencia sobre grandes portafolios corporativos, antes que como una medición integral de todos los mercados de oficinas de la región.