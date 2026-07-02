Alto Paraná construye más rápido de lo que la banca puede financiar

Quien recorra Ciudad del Este puede encontrar grúas, edificios en obra, camiones hormigoneros en fila, vallados que se extienden por cuadras. El sector inmobiliario de Alto Paraná lleva adelante una expansión sostenida y hoy concentra algunos de los valores por metro cuadrado más elevados del país, una realidad que hubiera parecido improbable hace quince años.

Carlos Gómez Núñez, presidente de la Cámara de Desarrolladores Inmobiliarios de Alto Paraná (Cadiap), describe ese proceso con precisión: “El crecimiento no se limita a los edificios de lujo o corporativos. También se observa en desarrollos de distintos segmentos y en iniciativas que llegan a cada vez más zonas del departamento”. El dato más elocuente, agrega, está en la cantidad de proyectos que hoy se encuentran en proceso de aprobación ante organismos públicos y municipalidades, lo que anticipa que la expansión tiene aún varios capítulos por delante.

Un mercado que aprendió a invertir en casa

Uno de los cambios más significativos de los últimos cinco años no es la cantidad de obras: es quién las compra. Durante años, el inversor local de Alto Paraná prefería poner su capital en Asunción o en ciudades brasileras. La lógica era simple: no confiaba en el mercado propio. Esa realidad cambió. Hoy, una parte importante de los compradores de inmuebles en desarrollo son habitantes de la propia región. “Es un mercado sano porque las personas invierten en su propia ciudad y apuestan al desarrollo de su comunidad”, sostiene Gómez Núñez.

Para el presidente, esa transformación es la señal más robusta de madurez del sector: el inversor local que apuesta por su ciudad no responde a una moda sino a una lectura económica de largo plazo. Y esa apuesta tracciona a su vez más oferta, más institucionalidad y mayor interés de la banca.

La evolución del producto inmobiliario refleja esa maduración. Con poco más de una década de desarrollo intensivo, el mercado de Alto Paraná pasó de ofrecer construcciones básicas a proyectos que hoy compiten con los mejores desarrollos del país: complejos residenciales premium, edificios corporativos con certificación, unidades de renta pensadas para inversores que buscan retorno de alquiler. “El mercado local ya ofrece productos que no tienen nada que envidiar a los desarrollos de otras ciudades del Paraguay”, afirma el dirigente.

Ciudad del Este lidera y el Gran CDE acompaña

Dentro del mapa inmobiliario departamental, Ciudad del Este sigue siendo el epicentro. Pero la expansión desbordó hasta los límites de la capital. Las ciudades que conforman el Gran Ciudad del Este –Presidente Franco, Hernandarias y Minga Guazú– muestran dinámicas propias que reflejan la diversificación económica de la región.

Presidente Franco crece impulsada por el impacto del nuevo puente internacional y la expansión logística. Hernandarias mantiene su dinámica industrial y energética. Minga Guazú se consolida como ciudad dormitorio con demanda habitacional en ascenso. Más al norte, San Alberto y Santa Rita –municipios históricamente agropecuarios– registran transformaciones impulsadas por la instalación de industrias y parques logísticos.

Dentro de Ciudad del Este, los barrios con mayor valoración son el microcentro –especialmente el corredor entre el Puente de la Amistad, el Shopping China y las inmediaciones del Hotel Casino Acaray–, el barrio Boquerón, la zona del Km 4 y el corredor Km 4-Km 8. El microcentro, en particular, registra hoy valores por metro cuadrado que lo ubican entre los más altos del país, impulsado por la demanda de oficinas y locales comerciales en un área de tráfico intenso y alta visibilidad internacional.

Demanda que supera a la oferta

El combustible del auge inmobiliario en Alto Paraná tiene una explicación demográfica directa: Ciudad del Este es una de las ciudades que más crecieron poblacionalmente en Paraguay durante las últimas dos décadas. Más población significa más necesidad de viviendas, más demanda de oficinas y más requerimiento de espacios comerciales. La oferta, por ahora, no logra ponerse al día. “Hoy existe una demanda real que supera a la oferta disponible, y eso es lo que impulsa gran parte de las inversiones actuales”, sostiene el presidente de Cadiap.

La demanda de alquileres es particularmente intensa. Los apartamentos destinados a renta se ocupan rápidamente y ofrecen retornos atractivos para inversores que comparan con otras alternativas del mercado local. Ese segmento, el inversor que compra para alquilar, se convierte en uno de los grandes dinamizadores del sector, porque toma decisiones rápidas y no depende del crédito bancario para cerrar la operación.

A ese motor demográfico se suma la diversificación productiva del departamento. El comercio, la industria, la maquila, la logística y el agronegocio generan empleo, atraen migración y aumentan la capacidad de compra de los hogares. La instalación de nuevas plantas y parques industriales crea un círculo virtuoso: más empleo formal, más necesidad de vivienda, más inversión inmobiliaria, más obra, más empleo.

El financiamiento: el eslabón pendiente

El principal freno estructural del sector no es la demanda: es el acceso al crédito. Una parte significativa de las operaciones inmobiliarias en Alto Paraná se concreta mediante financiamiento directo de los desarrolladores, no a través de la banca. La razón es conocida: muchos compradores encuentran barreras de entrada en los sistemas de crédito hipotecario tradicional, ya sea por informalidad laboral, por la composición de sus ingresos o por los requisitos documentales que exigen las entidades.

Los desarrolladores suplen esa brecha con esquemas propios: cuotas en dólares, plazos de hasta diez años, condiciones que replican a las bancarias, pero con mayor flexibilidad. La banca privada ha comenzado a prestar más atención al mercado –instalando áreas especializadas y ejecutivos dedicados al sector–, pero su participación en proyectos en etapa de pozo sigue siendo limitada. Ese punto ciego restringe las posibilidades de expansión de emprendimientos que necesitan prefinanciamiento para arrancar.

El problema: inexistencia de la imagen de la marca ciudad

Más allá de la coyuntura financiera, Gómez Núñez identifica los cuellos de botella estructurales que el sector necesita resolver para sostener el crecimiento: infraestructura urbana, imagen de destino y estándares profesionales.

La infraestructura es el punto crítico más urgente. Ciudad del Este arrastra déficit en redes de agua potable, desagüe pluvial, alcantarillado y espacios públicos de calidad. El crecimiento inmobiliario presiona sobre una base urbana que no siempre sigue el ritmo de los edificios. Resolver esa brecha es condición necesaria para que la expansión del mercado no genere problemas de habitabilidad que terminen deprimiendo la demanda.

El posicionamiento internacional es el segundo desafío. Ciudad del Este es conocida en la región como polo comercial. Que sea reconocida como destino de inversión inmobiliaria de escala requiere un trabajo sistemático de comunicación y construcción de imagen que el sector aún no ha encarado con la misma energía con que levantó sus edificios.

La profesionalización completa el tríptico. El mercado creció rápido y atrajo actores con distintos niveles de capacidad y rigurosidad. Elevar estándares –en diseño, documentación, transparencia de información al comprador y cumplimiento de plazos– es la tarea pendiente que distinguirá a los desarrolladores que puedan escalar de los que se quedarán en el segmento más informal.

Las perspectivas para el segundo semestre y para los próximos años siguen siendo positivas. La demanda real existe, los fundamentos demográficos y económicos de la región son sólidos y el interés inversor no se detuvo. El desafío ahora es crecer con más inteligencia que velocidad.

Dólar bajo, costos al alza

El crecimiento del sector convive con una tensión financiera que preocupa a los desarrolladores. Manuel Ferreira, exministro de Hacienda y presidente de MF Inversiones, explica el mecanismo: el índice de confianza del sector inmobiliario cayó 1,82% impulsado por una combinación de factores que comprime los márgenes de los nuevos proyectos.

El problema estructural es una pinza: los costos de construcción, materiales, mano de obra, maquinaria, se expresan mayoritariamente en guaraníes y vienen subiendo. El precio final de los inmuebles de mayor valor, en cambio, se comercializa en dólares, moneda que perdió terreno frente al guaraní. El resultado es que el margen entre costo y precio de venta se achica, y los desarrolladores no pueden trasladar ese mayor costo al comprador final porque la elevada oferta del mercado no lo permite.

Ferreira es preciso en la lectura: el sector sigue siendo un generador clave de empleo y mantiene niveles de actividad positivos gracias a las obras en ejecución. Pero las expectativas para nuevos emprendimientos permanecen moderadas. Las desarrolladoras que aprobaron proyectos hace doce o dieciocho meses con una estructura de costos distinta enfrentan hoy una ecuación diferente. Las que están evaluando proyectos nuevos la miran con precaución.