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30 de junio de 2026 a la - 12:52

Las Tacuaras: primer caso de estudio paraguayo del Pacto Global de la ONU

Certificaciones internacionales respaldan la estructura de trabajo.
Las Tacuaras, primera empresa paraguaya incluida en el Portal Internacional de Casos de Estudio de Pacto Global de las NNUULEONOR DE BLAS

El 2 de julio Pacto Global Paraguay expondrá el “Caso Las Tacuaras - Nutrihuevos” como la primera empresa nacional incluída en el Portal Internacional de Casos de Estudio de Pacto Global de las Naciones Unidas.

Por ABC Color

Las Tacuaras SA - Nutrihuevos invirtió US$ 72.680 para convertir sus aguas residuales en su planta de embalaje de cartón en materia prima.

La transformación en su sistema productivo convirtió a la empresa en un referente regional de economía circular y le dio un lugar en el portal internacional del Pacto Global de la ONU.

La empresa avícola, fundada en 1974, enfrentaba una presión de cumplimiento ambiental. En lugar de buscar el mínimo exigido, apostaron por una solución: tratar los residuos para recuperar pulpa de cartón y reincorporarla al proceso productivo.

El sistema procesa 65 m³ de aguas residuales por día. De cada metro cúbico tratado se recuperan 3,5 kg de pulpa, más de 220 kg mensuales vuelven a la línea como materia prima. El consumo de agua dulce cayó 70%.

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Primer caso paraguayo en la ONU

El Pacto Global incluyó a Las Tacuaras – Nutrihuevos en su Portal Internacional de Casos de Estudio, la primera empresa paraguaya que documenta prácticas empresariales sostenibles de referencia mundial.

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