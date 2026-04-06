Alza en combustibles presionó inflación que fue del 0,8% en marzo

La inflación del mes de marzo del año 2026, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,8%, inferior a la variación del 1,2% observada en el mismo mes del año anterior. Pese a los incrementos registrados en varios rubros, especialmente de combustibles y alimentos, la inflación acumulada en el año asciende a solo 1,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 1,9%.

El resultado de marzo de 2026 estuvo explicado principalmente por los aumentos observados en los combustibles, mientras que en el grupo de alimentos los rubros volátiles, especialmente las frutas y verduras, contribuyeron a las subas del mes, junto con algunos servicios de la canasta. En contrapartida, se registraron disminuciones en algunos segmentos alimenticios y bienes durables de origen importado (asociado a la baja de la cotización del dólar), lo que atenuó en cierta medida el resultado del mes, explica el informe oficial de la banca matriz.

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Impacto de combustibles

De acuerdo con el reporte de los técnicos, en el grupo de combustibles, se registraron 3 incrementos de precios en los últimos 15 días, lo que incluye a la nafta común, nafta súper, gasoil común y gasoil aditivado, lo que ha explicado mayormente el resultado inflacionario de marzo.

El más reciente reajuste alcanzó hasta G. 500 por litro en naftas y G. 1.010 en diésel, según el emblema y el tipo de combustible. Entre los que ya aplicaron los nuevos precios se encuentran Fuelpar, Integral, Enex, Copeg y Petromax, mientras que Petrobras aplicó subas de G. 500 en naftas y G. 950 en diésel desde hoy. Los gigantes del sector, Shell y Copetrol, aún analizan ajustes.

En conferencia de prensa, el economista jefe del BCP César Yunis explicó que este comportamiento responde a la dinámica observada en los precios internacionales del petróleo, que registraron importantes incrementos en el mes, debido a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

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Variaciones en el grupo de alimentos

Entre los alimentos, se destacan las subas que se registraron principalmente en frutas frescas, hortalizas y tubérculos frescos, huevos, quesos, azúcar y pescados. En particular, las subas observadas en huevos y quesos se encuentran asociadas a un aumento de la demanda estacional, vinculado a la proximidad de la Semana Santa. Por otro lado, entre los bienes alimenticios que observaron las disminuciones más destacables se encuentran la carne vacuna, carne de cerdo y carne de aves. También se registraron baja en bebidas gaseosas, panificados, pastas alimenticias, arroz y café.

En lo que respecta a la carne vacuna la disminución de precios registrada en marzo, se debe principalmente por una reducción en los niveles de faenamiento y de los volúmenes destinados a exportación, lo que incrementa la oferta disponible en el mercado interno. En este sentido, se han observado disminuciones en los precios en la mayoría de los cortes.

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Variaciones mixtas en servicios y bienes durables

Por otra parte, el reporte del BCP detalla que los servicios de la canasta registraron incrementos en alquileres y servicios de mantenimiento y reparación de la vivienda. Asimismo, en el mes de marzo se observaron subas en servicios relacionados con la salud, como la atención médica y atención odontológica. Otros servicios con subas destacables han sido las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, las comidas preparadas para llevar, educación terciaria, servicio de internet, y servicios de cuidado personal.

En lo que respectas a los bienes durables de origen importado como autovehículos, electrodomésticos para el hogar, y equipos audiovisuales registraron disminuciones en sus precios que se deben, principalmente, a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense observados en los meses previos, explicaron