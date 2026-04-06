Economía
06 de abril de 2026 - 16:58

Alza en combustibles presionó inflación que fue del 0,8% en marzo

La variación de precios en marzo fue del 0,8%, que lleva a una inflación de apenas 1,4% en el primer trimestre del año. El resultado en el tercer mes del año estuvo explicado principalmente por los aumentos de precios observados en los combustibles y que golpearon fuertemente el bolsillo de los consumidores.

Por ABC Color

La inflación del mes de marzo del año 2026, medida por la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC), fue del 0,8%, inferior a la variación del 1,2% observada en el mismo mes del año anterior. Pese a los incrementos registrados en varios rubros, especialmente de combustibles y alimentos, la inflación acumulada en el año asciende a solo 1,4%, mientras que la variación interanual se ubicó en 1,9%.

El resultado de marzo de 2026 estuvo explicado principalmente por los aumentos observados en los combustibles, mientras que en el grupo de alimentos los rubros volátiles, especialmente las frutas y verduras, contribuyeron a las subas del mes, junto con algunos servicios de la canasta. En contrapartida, se registraron disminuciones en algunos segmentos alimenticios y bienes durables de origen importado (asociado a la baja de la cotización del dólar), lo que atenuó en cierta medida el resultado del mes, explica el informe oficial de la banca matriz.

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Impacto de combustibles

De acuerdo con el reporte de los técnicos, en el grupo de combustibles, se registraron 3 incrementos de precios en los últimos 15 días, lo que incluye a la nafta común, nafta súper, gasoil común y gasoil aditivado, lo que ha explicado mayormente el resultado inflacionario de marzo.

Principales variaciones del Índice de Precios
Principales variaciones del Índice de Precios

El más reciente reajuste alcanzó hasta G. 500 por litro en naftas y G. 1.010 en diésel, según el emblema y el tipo de combustible. Entre los que ya aplicaron los nuevos precios se encuentran Fuelpar, Integral, Enex, Copeg y Petromax, mientras que Petrobras aplicó subas de G. 500 en naftas y G. 950 en diésel desde hoy. Los gigantes del sector, Shell y Copetrol, aún analizan ajustes.

En conferencia de prensa, el economista jefe del BCP César Yunis explicó que este comportamiento responde a la dinámica observada en los precios internacionales del petróleo, que registraron importantes incrementos en el mes, debido a los conflictos geopolíticos en Medio Oriente.

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Variaciones en el grupo de alimentos

Ingredientes de la Chipa paraguaya
Ingredientes de la Chipa paraguaya

Entre los alimentos, se destacan las subas que se registraron principalmente en frutas frescas, hortalizas y tubérculos frescos, huevos, quesos, azúcar y pescados. En particular, las subas observadas en huevos y quesos se encuentran asociadas a un aumento de la demanda estacional, vinculado a la proximidad de la Semana Santa. Por otro lado, entre los bienes alimenticios que observaron las disminuciones más destacables se encuentran la carne vacuna, carne de cerdo y carne de aves. También se registraron baja en bebidas gaseosas, panificados, pastas alimenticias, arroz y café.

En lo que respecta a la carne vacuna la disminución de precios registrada en marzo, se debe principalmente por una reducción en los niveles de faenamiento y de los volúmenes destinados a exportación, lo que incrementa la oferta disponible en el mercado interno. En este sentido, se han observado disminuciones en los precios en la mayoría de los cortes.

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Variaciones mixtas en servicios y bienes durables

Por otra parte, el reporte del BCP detalla que los servicios de la canasta registraron incrementos en alquileres y servicios de mantenimiento y reparación de la vivienda. Asimismo, en el mes de marzo se observaron subas en servicios relacionados con la salud, como la atención médica y atención odontológica. Otros servicios con subas destacables han sido las comidas y bebidas consumidas fuera del hogar, las comidas preparadas para llevar, educación terciaria, servicio de internet, y servicios de cuidado personal.

En lo que respectas a los bienes durables de origen importado como autovehículos, electrodomésticos para el hogar, y equipos audiovisuales registraron disminuciones en sus precios que se deben, principalmente, a la apreciación del guaraní frente al dólar estadounidense observados en los meses previos, explicaron