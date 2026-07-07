Ñande Feria vuelve al Abasto Este con ofertas en alimentos y productos básicos

El mes pasado, el Abasto Este lanzó “Ñande Feria” con una amplia variedad de productos disponibles para los consumidores.

En busca de dinamizar el comercio en Minga Guazú y ciudades aledañas, el establecimiento comercial repite la iniciativa esta semana, del 6 al 10 de julio, que según los organizadores busca ayudar al bolsillo de los paraguayos.

La gerente general del Abasto S.A., Blanca Aveiro, mencionó a ABC que existe gran expectativa, ya que los compradores, tanto mayoristas como minoristas (familias), esperan esta feria de precios bajos para abastecerse.

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Indicó que la actividad es una ocasión para armar la canasta básica del mes, ya que la mayoría de los artículos corresponden a alimentos y productos de limpieza.

Ofertas en Ñande Feria

En la primera edición, según Aveiro, hubo una gran afluencia de compradores que llegaron al Abasto Este desde distintos puntos, como O’Leary, José D. Ocampos, Santa Rita, Presidente Franco, Hernandarias, Minga Guazú y otros lugares, muchos de ellos comerciantes que buscan ventajas para sus negocios.

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“La evaluación de la primera edición fue positiva. Ahora los locatarios se vuelven a preparar con la mejor variedad de ofertas. Todo el Bloque B1 se suma a Ñande Feria para que los clientes tengan opciones para recorrer y aprovechar”, explicó.

Descuento del 10% en productos

Entre los productos que ofrecerán en estos cinco días, con descuentos desde el 10%, hay artículos de distintos rubros: alimentos como frutas, verduras, lácteos, carne, pollo e insumos para pastelería, además de plantas y plantines.

También habrá juguetes, artículos de bazar, frazadas, velas aromáticas, muebles, electrodomésticos, prendas de vestir, artículos de limpieza, balanceados, pinturas para el hogar y mucho más.

Ñande feria y la economía familiar

“Lo que buscamos con Ñande Feria es contribuir con la economía de la gente. Esta edición se realiza en una semana crucial, por el cobro de salarios, cuando muchas familias hacen su lista del mes y se acercan a comprar”, apuntó Aveiro.

Entre los productos más solicitados están los combos de alimentos, frutas, verduras y artículos de limpieza. También las industrias preparan sus ofertas de lácteos, carne, pollo, huevo y embutidos, a precios muy competitivos.

Además, destacó que los productos cuentan con un cartel identificatorio con los precios promocionales de Ñande Feria.

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Algunos precios

Para detallar, el arroz de 5 kilos costará G. 23.000; el combo económico que incluye varios productos, G. 110.000; el pollo familiar, G. 32.000; y la mandioca, G. 3.000 el kilo.

El horario de atención será de 07:00 a 18:00.