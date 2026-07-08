MIC lanza Validador PY para verificar firmas digitales del Mercosur

A la par de presentar el nuevo sistema denominado Validador PY, desde el MIC aprovecharon para destacar como el Registro de Prestadores y Servicios (Repse) se convirtió en una herramienta esencial para la formalidad, comentaron las autoridades.

Este miércoles, el Viceministerio de Comercio y Servicios, dependiente del MIC, socializó las nuevas funcionalidades e implicancias de estos sistemas para el sector comercial y de servicios. El titular de la cartera, Alberto Sborovsky, señaló que no se trata simplemente de inaugurar dos nuevas plataformas, sino de “cerrar las puertas a la burocracia”.

Aseguró que el Validador PY y el Repse 2.0 no son solo herramientas informáticas, sino una declaración de cambio, porque permiten que el Ministerio deje de “administrar papeles y empiece a administrar confianza digital”.

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Validador PY: verificará firmas del Mercosur

Sobre el Validador PY, el viceministro explicó que se trata de un sistema que permitirá comprobar, de manera ágil y confiable, la autenticidad de firmas y certificados electrónicos emitidos no solo en Paraguay, sino también en Argentina, Brasil y Uruguay.

“El sistema resuelve algo simple, pero crítico, la duda de si esa firma es real y si ese certificado es válido. En segundos, sin dudas, sin trámites eternos, y no se queda en Paraguay, porque permite validar firmas de todo el Mercosur”, explicó.

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Agregó que esta herramienta fortalece la transparencia, la certeza jurídica y la optimización de los trámites electrónicos, promoviendo un entorno más seguro para las transacciones digitales.

Asimismo indicó que su implementación es posible mediante el Acuerdo de Reconocimiento Mutuo de Certificados de Firma Digital del Mercosur, vigente entre los Estados Parte, lo que favorece la interoperabilidad regional y refuerza la confianza en las operaciones electrónicas transfronterizas.

Repse 2.0

Si bien el Registro de Prestadores de Servicios (Repse) opera desde hace varios años, el MIC presentó una nueva versión de la plataforma, denominada Repse 2.0, que según lo comunicado por las autoridades, incorpora mejoras tecnológicas orientadas a optimizar la gestión, facilitar los procesos de inscripción, fortalecer la formalización del sector y mejorar la experiencia de los usuarios.

Al respecto, Sborovsky señaló que el Repse 2.0 apunta a combatir un problema más profundo que es la informalidad, en un sector que de acuerdo a lo que indicó, representa aproximadamente la mitad de la economía paraguaya.

Añadió que la antigua plataforma “terminaba frenando a quienes buscaban formalizarse”, mientras que la nueva herramienta elimina esas barreras.

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Inscripciones más rápidas

“Las inscripciones son más rápidas y las renovaciones más simples. Para quien quiera formalizarse ya no será un castigo, sino la llave de acceso a mercados que hoy están cerrados. El que no está en regla no compite, mientras que el que está formalizado gana”, afirmó.

Por otro lado, funcionarios técnicos de la Dirección General de Comercio de Servicios del Viceministerio de Comercio explicaron que entre las principales ventajas del nuevo sistema se encuentran mayores niveles de disponibilidad, estabilidad y seguridad, permitiendo atender simultáneamente a un mayor número de usuarios, agilizar los procesos de gestión y optimizar el acceso a los servicios ofrecidos por la cartera de Estado.