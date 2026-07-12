Reservas internacionales de Paraguay suben 11% y alcanzan US$ 11.505 millones

Paraguay cerró al 3 de julio del presente año con Reservas Monetarias Internacionales (RMI) por valor de US$ 11.505 millones, de acuerdo con datos difundidos en el reporte de anexo estadístico del Banco Central del Paraguay (BCP). La cifra implica un incremento de 11% en comparación con el mismo momento de un año atrás, equivalente a US$ 1.181 millones adicionales.

El aumento de las RIN amplía el margen de maniobra del país frente a shocks externos, como movimientos abruptos del tipo de cambio, encarecimiento de importaciones o tensiones financieras internacionales, dado que las reservas funcionan como un respaldo de liquidez y un indicador de fortaleza macroeconómica.

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¿Cómo están compuestas las reservas?

De acuerdo con el desglose de los activos, se muestra que la mayor parte de los ahorros internacionales del país se concentra en dólares estadounidenses, con un monto de US$ 9.892 millones.

Además de los activos en dólares, el país mantiene recursos en otros valores, entre los que se mencionan los Derechos Especiales de Giro (DEG) del Fondo Monetario Internacional (FMI), un activo de reserva internacional utilizado por los países miembros como complemento de sus reservas tradicionales.

El oro pierde algo de terreno, pero conserva peso

El informe señala que las reservas en oro disminuyeron levemente en relación con meses previos. Aun así, el metal precioso sigue representando alrededor del 10% del total de las reservas.

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El oro por lo general suele actuar como un componente de diversificación y cobertura ante episodios de incertidumbre, aunque su peso relativo puede variar por decisiones de portafolio o por fluctuaciones de precio.

El nivel de oro al periodo señalado alcanzó un total de US$ 1.098 millones, frente a US$ 866 millones que tenía hace un año atrás, lo que implica un aumento de casi US$ 200 millones.

El precio del oro cerró el año 2025 con un repunte aproximado del 65%, y superó por primera vez la barrera de los US$ 3.000 la onza en marzo del 2025 y actualmente está en US$ 4.517 por onza, aunque en la quincena de enero de este año tocó un pico histórico de US$ 5.416 por mayor demanda de activos de refugio, en un contexto de tensiones comerciales y geopolíticas en Medio Oriente, así como por la caída del dólar respecto a las principales divisas.

Luego de esto, fue cediendo nuevamente para llegar al valor actual de US$ 4.517