First come, first served: la carrera de cuotas en el acuerdo con la Unión Europea

En enero, bajo cámaras y la comunidad global, Paraguay firmó el acuerdo comercial más ambicioso de su historia diplomática: 26 años de negociación, un bloque de 750 millones de personas y un cuarto del PIB mundial del otro lado. Dos bloques comerciales complementarios: Europa aporta tecnología y capital, y América del Sur sus recursos naturales estratégicos.

Cinco meses después, el mismo presidente Santiago Peña que celebró el pacto, abrió la Cumbre del Mercosur desde Luque el pasado 30 de junio con un tono distinto. “La cancha no está nivelada para todos por igual, no tenemos el mismo mercado ni las mismas industrias ni la misma logística”.

Mercado grande, reparto chico

El acuerdo interino, vigente desde el 1 de mayo, libera el 93% de las importaciones europeas desde el Mercosur y cerca del 90% de las del bloque sudamericano desde Europa. Para Paraguay, el cálculo oficial es que el 95% de sus exportaciones actuales y potenciales entrarán con arancel cero o preferencial.

El problema no es el arancel: es el volumen. La Unión Europea no abre la puerta sin límite para carne, arroz, pollo o miel. Fija cuotas y contingentes y deja que el propio bloque suramericano resuelva cómo se reparten entre sus cuatro socios.

Paraguay propone dividir cada cupo en partes iguales: 25% para cada país, sin importar el tamaño. Brasil y Argentina prefieren repartir según el historial exportador y el peso económico de cada uno. Con ese criterio, la porción paraguaya es menor.

El “primero que llega” ya golpea a Paraguay

Mientras el bloque no se ponga de acuerdo, rige un mecanismo transitorio de first come, first served: el país que coloca primero su producto en Europa ocupa el cupo disponible, sin esperar a nadie.

Uruguay, por ejemplo, se quedó con el 63% de la cuota de arroz prevista para este año. Para Paraguay, el resultado fue “un sabor amargo”, lo definió el propio Presidente.

El canciller paraguayo anunció que el tema volverá a discutirse en octubre, cuando el bloque revise formalmente los criterios de asignación. Hasta entonces, tres productos —carne fría, carne congelada y arroz— seguirán en negociación directa entre los cuatro socios.

Los gremios

El reclamo presidencial no quedó aislado. La Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) respaldó la posición de Peña, remarcando el compromiso del sector con la producción responsable y los estándares sanitarios exigidos por Europa.

No todos los sectores comparten el mismo optimismo sobre los tiempos. Enrique Duarte, presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) y de la Unión Industrial Paraguaya, fue claro: “Los beneficios no vienen en forma inmediata, los beneficios van a venir en el tiempo”.

No privilegios si equidad

Peña lo planteó sin rodeos: “No pedimos privilegios; pedimos equidad”. La respuesta del bloque llegará en octubre. Hasta entonces, cada tonelada de carne, arroz o miel que coloquen Brasil, Argentina o Uruguay es una tonelada menos disponible para Paraguay bajo la regla del que llega primero.

10 claves para entender el pacto

1 Tamaño del mercado

Zona de libre comercio más grande del planeta: 750 millones de personas, 25% del PIB mundial y un PIB per cápita de la UE de US$ 38.000

2 Impacto economía

Proyecta un salto de hasta 27% en las exportaciones paraguayas y un 1% adicional de PIB en el largo plazo.

3 El arancel que cae

Más del 90% de los aranceles se elimina de forma gradual. Solo para las empresas europeas, eso representa un ahorro anual superior a los 4.000 millones de euros.

4 El ganador en Europa

La industria automotriz, química y farmacéutica accede a un mercado en crecimiento, mientras hay presión arancelaria de Estados Unidos y competencia china.

5 El ganador en Suramérica

Del lado sudamericano, gana el agro de exportación, carne premium y servicios.

6 El perdedor en Europa

La ganadería francesa e italiana ve caer de 20% a 0% el arancel de la cuota Hilton

7 La letra chica

Las cuotas no se reparten por decreto: se dividen entre los cuatro socios bajo una regla que premia al que exporta primero.

8 La asimetría que no se ve

Brasil concentra más del 85% de la inversión europea, Uruguay se queda con el 2% y Paraguay con menos del 1%.

9 Lo asegurado

Paraguay logró contingentes propios: 10.000 toneladas de azúcar orgánica con arancel cero, 50.000 toneladas de biodiésel y 1.500 toneladas de carne porcina adicional.

10 Fuera de lo comercial

Europa mantiene tensiones con Estados Unidos y busca reducir la dependencia con China: litio, cobre y otros minerales críticos en juego.