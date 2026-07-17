Agentes económicos proyectan que persistirá baja en cotización del dólar

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Expectativas de Variables Económicas (EVE) correspondiente al mes de julio de 2026, el tipo de cambio expresado en guaraníes por dólar estadounidense se mantendría en G. 6.100 en el presente mes, inferior a la estimación de la encuesta previa para este periodo de G. 6.200 por dólar. Aunque en la cotización actual, el billete verde ya cerró este viernes por debajo de las expectativas, en G. 6.070 en su valor efectivo o minorista y G. 6.060 en el cambio interbancario.

Con este resultado, se confirma que el valor de la divisa estadounidense mantiene su tendencia de descenso frente al guaraní y casi alineado a las expectativas de los agentes consultados en la encuesta EVE.

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Para la citada encuesta, el BCP consulta con expertos, economistas, analistas y agentes del sistema financiero sobre su percepción sobre las principales variables económicas que son la inflación, el PIB y el tipo de cambio.

Siguiendo con las estimaciones sobre el tipo de cambio, los agentes consultados en la encuesta EVE esperan que para agosto de 2026, el dólar se impulse levemente y que para el cierre de 2026 se ubique en G. 6.300. No obstante dicho valor es inferior a la estimación reportada en la encuesta del mes anterior para este período, mientras que para el cierre de 2027, los agentes económicos estiman que el dólar se acercaría a los G. 6.500, también inferior a lo que previeron el mes pasado de G. 6.650

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Percepción sobre inflación y PIB se mantienen estables

Por otra parte, los agentes económicos también fueron consultados sobre las expectativas de inflación para el cierre de 2026 que se ubicó en 3,5%, similar a lo proyectado en la encuesta anterior y por debajo de la proyección del Banco Central que estima una inflación interanual del 3,3% para el cierre del presente periodo.

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En relación con la inflación mensual, la mediana de las expectativas para julio de 2026 se situó en 0,2%, inferior al previsto el mes pasado de (0,3%). Para agosto de 2026, los agentes económicos anticipan una inflación mensual de 0,2%.

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Con respecto a la actividad económica, las expectativas de los agentes continúan apuntando a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 4,2% para el cierre de 2026 y de 4,0% para el cierre de 2027. Lo provisto por los agentes económicos se mantienen en comparación al mes anterior y están por debajo de la proyección oficial que fue recientemente ajustada al 4,5% de crecimiento estimado para este 2026.

Finalmente, en relación a la Tasa de Política Monetaria (TPM), las expectativas indican que esta se mantendría en 5,50% tanto en julio como en agosto de 2026. Para el cierre de 2026, los agentes económicos prevén una TPM de 5,50%, en tanto que para el cierre de 2027 la sitúan en 5,25%.