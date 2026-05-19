Agentes prevén mayor presión inflacionaria y rebajan proyección sobre dólar

Los agentes económicos consultados por el Banco Central del Paraguay (BCP) en la Encuesta de Expectativa de Variables Económicas (EVE) perciben un mayor riesgo inflacionario para el cierre del 2026, en comparación a las expectativas anteriores. De acuerdo con los resultados, la mediana de las expectativas de inflación de los agentes económicos para el cierre de 2026 se ubicó en 3,9%, superior al 3,7% que estimaron en la encuesta del mes anterior y superior al 3,5% que es la meta de la banca matriz para el presente año.

Para el cierre de 2027, así como para los próximos 12 meses, la expectativa de inflación se mantuvieron en 3,5% en torno a la meta oficial.

El EVE es una encuesta mensual que el BCP realiza a agentes económicos del sistema financiero, economistas y referentes sobre la percepción de las principales variables económicas. En relación con la inflación mensual, la percepción de los agentes para el mes de mayo se situó en 0,6%, nivel superior tanto al observado en mayo de 2025 (0,4%) como al previsto en la encuesta de abril pasado de 0,5%. Para junio de 2026, los agentes económicos anticipan una inflación mensual de 0,5%.

Cabe señalar que en el mes de abril pasado, la inflación mensual fue de 0,8%, mientras que la variación interanual se ubicó en 2,3%.

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Perciben que el dólar seguirá a la baja

En cuanto al tipo de cambio del dólar estadounidense en el mercado local, la mediana de las expectativas para mayo de 2026 se ubicó en 6.200, dato inferior a la estimación de la encuesta previa para el mismo periodo cuanto estimaron el valor de la divisa en G. 6.502 , aunque en la cambio real, la cotización del dólar a la fecha cerró en G. 6.170 en el cambio efectivo.

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Mientras que para el cierre de 2026 la expectativa de los agentes se situó en G. 6.475, cifra inferior a la estimación reportada en la encuesta del mes anterior de G.6.700. Para el cierre de 2027, los agentes económicos estiman un TCN de G. 6.700, inferior a G. 6.900 que previeron en la encuesta anterior.