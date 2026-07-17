Sector forestal: Paraguay exporta por primera vez resina de pino

La Industria forestal consolida las exportaciones del rubro esta vez con el cargamento de resina de Pino, una iniciativa impulsada por el Grupo Felber, empresa asociada a la Federación Paraguaya de Madereros (Fepama), en alianza con Resindur, representada por Luis Silva.

Carsten Felber, directivo del Grupo Felber, explicó que el envío tiene como destino inicial Brasil, donde la resina será procesada antes de llegar a su mercado final.

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Exportación de resina de pino por primera vez desde Paraguay

“Es la primera vez que en Paraguay alguien está implementando la producción sostenible (de ese producto) que tiene varias aplicaciones. Para conseguirlo tuvimos que enviar a nuestros obreros a una capacitación en Argentina. Hoy ya son especialistas en sus áreas y es un gran logro para nosotros, es el primer paso de lo que se viene”, expresó.

Felber comentó que el proceso demandó alrededor de ocho meses de trabajo en una plantación de pinos, durante los cuales los operarios realizaron la pica controlada de los árboles y la recolección periódica de la resina.

“Se trata de un producto sostenible que tiene múltiples aplicaciones y esta propuesta abre nuevas posibilidades de actividad para el sector forestal”, añadió.

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Destacó que la empresa apuesta por la innovación, el aprovechamiento integral de los recursos y el crecimiento sostenible, estrategia a la que ahora suma la producción y exportación de resina de pino.

Procesamiento de la resina de pino en otro mercado

Explicó además que, tras el procesamiento de la resina, se obtendrán dos derivados principales: trementina (líquido natural obtenido por destilación de la resina de los pinos) y colofonia (resina natural se extrae pinos).

Sobre este último producto, Luis Silva, representante de Resindur, señaló que la colofonia será enviada a una fábrica en Portugal, donde será utilizada para elaborar productos destinados a industrias tan diversas como las de pinturas, adhesivos, tintas, caucho y ceras depilatorias.

“De esta manera, una sustancia recolectada en los pinares paraguayos pasará a integrar una cadena industrial internacional que conecta la producción local con plantas procesadoras y compradores de distintos mercados", apuntó.

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Asociación comercial

Respecto a la concreción del negocio, Silva comentó que la empresa buscaba un socio comercial para desarrollar esta actividad y encontró en el Grupo Felber “un aliado con interés en impulsar un proyecto innovador”.

Por su parte, Carsten Felber indicó que la empresa Felber a más de 300 personas y administra unas 14.000 hectáreas de plantaciones forestales. Sus operaciones incluyen un vivero clonal, la producción de tableros macizos, un moderno aserradero y una planta de tratamiento de madera mediante autoclave.