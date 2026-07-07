Sector forestal busca consolidar su crecimiento con una nueva edición de Expo Madera

Este martes, bajo el lema “Bosques en expansión, industrias con valor”, se presentó la sexta edición de Expo Madera Paraguay 2026, evento que busca poner en agenda el crecimiento del sector y reunir a personas vinculadas al rubro.

Durante la presentación, el presidente de la Fepama, Diego Puente, señaló que el objetivo es reafirmar que Paraguay tiene una oportunidad histórica y la determinación para consolidarse como un “referente indiscutible” de la economía forestal en la región y un actor estratégico a nivel global.

“El mundo demanda cada vez más materiales renovables, procesos productivos eficientes y soluciones con menor huella de carbono. En este nuevo paradigma global, Paraguay no es un simple observador, sino que reúne condiciones excepcionales para responder a esa demanda, convirtiendo al sector forestal en el eje central del desarrollo económico, industrial y sostenible de la nación”, manifestó.

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Asimismo, sostuvo que el siguiente paso consiste en generar el máximo valor agregado dentro del país, transformando la madera en productos de alta calidad, innovación y competitividad tecnológica, capaces de conquistar los mercados internacionales más exigentes.

Añadió que ese propósito se refleja en el lema de la Expo Madera, organizada conjuntamente por el gremio y el Centro de Cooperación Empresarial y Desarrollo Industrial (Cedial). Según afirmó, el evento se convirtió en el principal punto de encuentro del sector foresto-industrial paraguayo.

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“Es el espacio donde convergen productores, empresas, proveedores de tecnología, inversionistas e instituciones para generar alianzas de alto impacto”, expresó.

Participación de empresas de Suecia

Como principal novedad de esta sexta edición, los organizadores anunciaron la participación de empresas y organizaciones de Suecia, país reconocido como una de las principales potencias forestales del mundo.

Llegará al país una misión comercial que permanecerá durante una semana, coordinada por la agencia Business Sweden y liderada por su country manager, Jesper Bernhdsson, quien expuso mediante videoconferencia el interés de las empresas participantes.

Por su parte, la gerente general de la Fepama, Shirley Zavala, detalló que la feria estará estructurada en torno a tres ejes programáticos: Bosques, Industria y Mercado.

Los asistentes podrán participar de foros, paneles de alto nivel, ruedas de negocios, un concurso de investigación científica y demostraciones técnicas en vivo de maquinarias en funcionamiento.

El evento

Expo Madera Paraguay 2026 se desarrollará del 10 al 12 de septiembre en el Comité Olímpico Paraguayo (COP). Los organizadores prevén la participación de más de 92 expositores.

Importancia del rubro

Durante la presentación, Puente destacó que Paraguay cuenta con unas 400.000 hectáreas de plantaciones forestales y registra un crecimiento de aproximadamente 50.000 nuevas hectáreas reforestadas cada año.

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“El gran desafío actual radica en industrializar la materia prima dentro del territorio nacional para conquistar los mercados globales más exigentes con valor agregado paraguayo, concluyó.

Paracel y otras industrias

En los últimos años se evidenció el interés de nuevas empresas por invertir en el sector forestal paraguayo. El proyecto más avanzado es el de Paracel, que ya inició las obras de su megaplanta en el departamento de Concepción, según señalaron autoridades de la Fepama.