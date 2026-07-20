Productos nacionales ganarán espacio en centros comerciales con la campaña “Paraguayo como vos”

Este lunes, la Unión Industrial Paraguaya (UIP), a través de la UIP Joven y de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPY) firmaron un acuerdo para llevar adelante la campaña “Paraguayo como vos”, una iniciativa orientada a visibilizar los trabajos de la industria nacional en los principales centros comerciales del país.

Francisco Martino, presidente de la UIP Joven, resaltó el compromiso entre los centros comerciales y la industria y que “Paraguayo como vos” logre construir “algo que funciona para ambos sectores”.

En ese sentido, comentó que esta importante alianza permitirá fortalecer la presencia de los productos nacionales en los principales centros comerciales del país mediante acciones de promoción, activaciones y experiencias dirigidas a los consumidores.

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Detalló que el acuerdo apunta a otorgar mayor protagonismo a los productos elaborados en nuestro pais, poniendo en valor la calidad y competitividad de la industria nacional e invitando a los consumidores a reconocer el impacto que tiene elegir producción local: más empleo, más inversión y mayor desarrollo económico para el país.

Alcance de “Paraguayo como vos”

Para esta edición, explicó que la campaña se desarrollará durante octubre y contempla una agenda de acciones promocionales que acercará las marcas nacionales a los consumidores mediante materiales de comunicación en los puntos de venta, activaciones, sorteos, desfiles, jornadas especiales y otras experiencias que contribuyan a fortalecer el vínculo entre la producción paraguaya y el mercado interno.

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Industria y centros comerciales que “evolucionan”

A su turno, Andrés Kemper, presidente de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCPY), señaló que la campaña ya es ampliamente conocida, ya que lleva diez años en el mercado. Agregó que, durante ese tiempo, la industria paraguaya logró evolucionar y consolidarse.

“Creo que esa es la etapa en la que nos encontramos como país: evolucionando y creciendo, aunque todavía queda muchísimo por hacer. Tenemos grandes desafíos por delante y esta iniciativa representa un paso más en ese proceso”, indicó.

Agregó que la incorporación de la Cámara de Centros Comerciales permitirá ampliar la presencia de la campaña más allá de los supermercados, acercando los productos nacionales a nuevos espacios comerciales y ofreciendo una plataforma para que las industrias exhiban la calidad y competitividad de su producción.

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“La iniciativa busca seguir posicionando el producto paraguayo como una elección que impulsa el crecimiento de las empresas nacionales, fortalece las cadenas de valor y contribuye a la generación de empleo formal en el país”, explicó Kemper.

Sector comercial e industrial

Por su parte, el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, mencionó que ambos sectores trabajan por un Paraguay cada vez más formal y, sobre todo, con mayor generación de empleo. Aseguró que para lograr ese objetivo es necesario creer en la industria y el comercio, y valorar todo lo que se produce en el país.

“Con la campaña Paraguayo como vos ya demostramos el alto impacto que tiene lograr que el consumidor prefiera productos nacionales. Ahora estamos saliendo de las góndolas de los supermercados, a través de la UIP Joven, para llegar también a los centros comerciales”, reiteró Duarte.

“Paraguayo como vos”

De acuerdo con la UIP, la iniciativa “Paraguayo como vos” lleva más de una década promoviendo la producción nacional en los supermercados. En los últimos años también se extendió a otros rubros, como combustibles y prendas de vestir, y ahora llegará a las vidrieras de los centros comerciales, con el objetivo de seguir fortaleciendo la presencia de los productos paraguayos entre los consumidores.