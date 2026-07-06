Consumo lidera cartera de crédito bancario y ya representa el 20% del total financiado por bancos

La expansión del crédito bancario en Paraguay mantuvo su tendencia alcista hasta mayo, aunque con menor ritmo que el observado el año anterior (2025). En ese escenario, los préstamos al consumo se consolidaron como el principal factor de dinamismo dentro del sistema financiero, por encima del promedio de crecimiento del conjunto de la cartera.

Según datos del Banco Central del Paraguay (BCP), difundidos en su informe de indicadores financieros, el saldo total de préstamos de los bancos cerró el quinto mes del año en G. 191,212 billones (alrededor de US$ 31.346 millones al tipo de cambio vigente). Esa cifra implica una suba interanual de 3,48% frente al mismo periodo de 2025.

El consumo ya es el 20% del total y crece a doble dígito

Dentro de esa cartera global, el segmento que marca la diferencia es el crédito al consumo y según se desprende del reporte de indicadores financieros, a mayo, acumuló G. 38,04 billones (unos US$ 6.236 millones), con un incremento interanual de 22,86% y una participación del 20% sobre el total financiado por la banca.

Este tipo de préstamos incluye financiamiento de bienes y servicios para fines personales —como viajes, automóviles y compras en general— y abarca también las tarjetas de crédito, que se han convertido en un termómetro particularmente sensible dentro del rubro.

El ritmo de expansión de estas líneas no ha pasado inadvertido, ya que el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido sobre riesgos asociados a este avance acelerado en su reciente documento de conclusión de la misión anual en Paraguay.

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Impulso de las tarjetas de crédito

Sin dudas, uno de los puntos que genera mayor inquietud, es el comportamiento de la cartera vinculada al financiamiento vía tarjetas, especialmente en los tramos de menores montos. El crecimiento en esas líneas muestran una dinámica de mayor uso del “tarjeteo” en hogares de ingresos más bajos, orientado por lo general a compras de consumo básico.

Hasta abril, el informe de indicadores financieros del BCP mostraba un dato puntual: un aumento cercano al 50% en las líneas de crédito inferiores a G. 3.000.000., que está dirigida a segmentos de menores ingresos monetarios de la población. Por lo general en este segmento, las tarjetas suelen funcionar como herramienta para financiar gastos corrientes como compras en el supermercado, utilizando el “tarjeteo” para comer.

El último reporte de indicadores financieros de mayo, lastimosamente no se incluye el dato sobre la evolución de la cartera de tarjetas por niveles de líneas, que permitía observar la dinámica por tramos, ya no aparece disponible en la publicación más reciente.

Esa ausencia resulta relevante porque el crecimiento acelerado del crédito al consumo, y en particular del uso de tarjetas en líneas pequeñas, es uno de los indicadores que alimenta el debate sobre la sostenibilidad del endeudamiento de los hogares y los potenciales riesgos de sobreexposición, en un contexto en el que el propio FMI viene señalando alertas sobre el tema.

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Estándares de otorgamiento

El informe del FMI subraya que el problema no es únicamente el crecimiento del crédito en sí, sino lo que podría venir aparejado también un relajamiento de los criterios de concesión. En términos regulatorios, la advertencia es que las autoridades deben estar listas para actuar si aparecen señales de que se están debilitando los estándares con los que se evalúa a los prestatarios.

En esa línea, el Fondo propone fortalecer un “conjunto de herramientas macro”, con especial foco en instrumentos centrados en los prestatarios y orientados a promover un endeudamiento sostenible de los hogares.

Entre las medidas mencionan el establecer límites a la relación entre el servicio de la deuda y los ingresos .