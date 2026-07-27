Aranceles de EE.UU. a Brasil: ¿Por qué el MIC ve una oportunidad para Paraguay?

El Gobierno de Donald Trump aplicó recientemente nuevos aranceles a unos 60 países, la medida también incluye a Brasil. En ese sentido, Riquelme mencionó que podría representar una oportunidad para Paraguay en materia de atracción de inversiones.

El secretario de Estado explicó que cada arancel adicional que tiene un país por encima de otro representa una pérdida de competitividad, por lo que Paraguay debe volver a visibilizar sus ventajas como destino de negocios.

En esa línea, destacó que la estabilidad del país no solo se da a nivel económico, sino también geopolítico. “Paraguay no tiene mayores inconvenientes con países a nivel mundial y es por eso que esa tranquilidad de hacer negocios en Paraguay es uno de los factores más importantes que ven los inversionistas extranjeros”, afirmó.

Lea más: Paraguay, destino de inversión y residencia para brasileños, según experto

Nuevos aranceles de EE.UU. alcanzan a Brasil

De acuerdo con lo informado por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, los nuevos impuestos entraron en vigor el viernes 24 de julio y oscilan entre el 10% y el 12,5%.

Las medidas fueron fijadas para países de la Unión Europea, Japón, India y Reino Unido. También alcanzan a naciones de América como México, Canadá, El Salvador, Costa Rica, República Dominicana, Honduras, Nicaragua, Chile, Perú, Uruguay, Venezuela, Argentina, Guatemala, Ecuador, Colombia y Brasil.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de Brasil, el arancel del 12,5% se suma a otras medidas que elevan la carga para algunos productos brasileños, con recargos adicionales de hasta el 25%.

Paraguay y su relación con Estados Unidos

Sobre el vínculo entre Paraguay y Estados Unidos, Riquelme destacó que “está en un pico histórico” y señaló que el país es el único de la región que “no está sufriendo cambios” en materia de impuestos y tarifas.

“Seguiremos apostando a nuestros aliados. Estados Unidos lo es desde hace décadas, cómo lo es Taiwán, Israel, Japón y muchos otros países importantes. Debemos empezar a monetizar esas relaciones y lograr que ese relacionamiento se pueda transformar en oportunidades de negocio para las empresas”, sostuvo.

Carga arancelaria de la carne paraguaya en EE.UU.

Si bien Paraguay no fue incluido con el aumento de los nuevos impuestos, desde la Cámara Paraguaya de Carnes (CPC) recordaron que la proteína bovina paraguaya actualmente paga un arancel del 26,4% por prácticamente toda la carne exportada a Estados Unidos. Esto se debe a que la cuota compartida con Brasil (de 64.000 toneladas libres de arancel) se paga 4,4 centavos de dólar por kilogramo, se completó durante la primera semana de enero.

Lea más: Sector cárnico, expectante ante la posibilidad de cambios arancelarios en Estados Unidos

En el caso del azúcar, la gerente general del Centro Azucarero y Alcoholero Paraguayo (CAAP), Sonia Fleitas explicó que Paraguay cuenta con una cuota mínima de 7.258 toneladas. Señaló que, dentro de ese cupo, el importador en Estados Unidos paga un arancel del 10%, correspondiente al impuesto general aplicado a todos los productos importados, independientemente de su país de origen.

Inversión brasileña: Paraguay busca aprovechar su previsibilidad

Por otro lado, respecto al posible desembarco de inversionistas, especialmente desde Brasil, Riquelme aseguró que Paraguay atraviesa un momento privilegiado al ser “una luz de estabilidad en la región”.

Además, sostiene que “el mejor amigo de la inversión” es la previsibilidad que ofrece el país para hacer negocios.

“Previsibilidad en todo lo que son los factores exógenos a la producción, que muchas veces hacen que las empresas que están en otros países más volátiles tengan pérdidas económicas por culpa de temas que no van directamente relacionados con la gestión del empresario, temas políticos, de tipo de cambios y financieros”, detalló.

Lea más: Destacan contribución de empresas estadounidenses y nuevas oportunidades de negocios e inversiones

Asimismo dijo que Paraguay mantiene esa estabilidad financiera y que esto no solo responde a una percepción del Gobierno, sino que está respaldado por los dos grados de inversión que posee actualmente el país.