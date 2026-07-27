Bancos en Paraguay: ganaron US$ 436 millones en el semestre, pero el aumento de previsiones recortó la utilidad

El sistema bancario de Paraguay terminó el primer semestre del año con una utilidad acumulada de G 2,6 billones (US$ 434 millones), lo que supone una caída de 1,6% frente al mismo período del año anterior, de acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP) difundidos en su boletín financiero.

Según los datos oficiales, la ganancia final se redujo, pero el negocio central de los bancos (captar depósitos y colocar créditos) mostró un desempeño más dinámico. En términos simples, el retroceso no se explica por menor actividad financiera, sino por el peso creciente de los costos y, en particular, de las reservas que las entidades apartan para cubrir potenciales impagos.

Según el análisis de la Consultora Mentu, que revisó las cifras oficiales, el margen operativo —la diferencia entre lo que el banco cobra al prestar y lo que paga por captar depósitos— aumentó 9% interanual y alcanzó G 8,2 billones (US$ 1.300 millones).

A ese avance se sumaron otras fuentes de resultados que reforzaron el desempeño operativo:

Margen por otros valores : aportó G 208.000 millones adicionales.

Resultado por cambio y arbitraje: sumó G 177.000 millones más.

No todos los componentes se movieron en la misma dirección. Mentu señala que el margen de valuación cayó en G 194.000 millones, mientras que el rubro de otros operativos retrocedió 17,6%. Sin embargo, esos descensos no alcanzaron para neutralizar el empuje del margen principal y otros ingresos.

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El peso de costos y previsiones

Si el corazón del negocio mostró mejoras, la explicación del resultado final más bajo aparece del lado del gasto. Los gastos administrativos registraron un incremento de 3,9%, un crecimiento relevante pero no el más determinante.

El punto que más destaca Mentu es el salto de las previsiones del ejercicio, que se dispararon 50,2%. Estas previsiones son fondos que los bancos constituyen para cubrir créditos que podrían no cobrarse: funcionan como un colchón frente al riesgo de morosidad.

En la práctica, ese incremento en reservas por riesgo crediticio fue el principal factor que presionó la utilidad neta y la llevó a quedar por debajo del nivel del año anterior. Esto podría interpretarse en que los bancos no ganaron menos por cobrar menos o prestar menos, sino por adoptar una postura más cautelosa ante el posible deterioro de la calidad de la cartera.

El aumento de previsiones suele anticipar un cambio de clima en el crédito: o bien los bancos esperan un contexto más desafiante, o bien ya observan señales que justifican reforzar coberturas. Por eso, el movimiento cobra especial relevancia como indicador de corto y mediano plazo.

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Los bancos con mayores utilidades en el semestre

En el ranking de resultados acumulados durante el primer semestre, los bancos con mayores utilidades fueron, según las cifras reportadas: