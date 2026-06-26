Negocios
26 de junio de 2026 a la - 19:09

Ganancias de bancos sumaron US$ 376 millones a mayo

Con utilidades en alza, balances amplios y una dinámica favorable en depósitos y crédito, la banca paraguaya arrancó 2026 con una base sólida.
Con utilidades en alza, balances amplios y una dinámica favorable en depósitos y crédito, la banca paraguaya arrancó 2026 con una base sólida.

Las utilidades netas del sistema bancario acumularon G. 2,3 billones al cierre de mayo de 2026, equivalentes a US$ 376 millones al tipo de cambio actual, de acuerdo con los registros oficiales del boletín financiero del Banco Central del Paraguay (BCP).

Por Alicia Bernal

El resultado representa un aumento de 3,7% frente al mismo periodo del año pasado, manteniendo la tendencia de rentabilidad en la intermediación financiera, aunque con un ritmo de crecimiento moderado, según se extrae del informe oficial.

El desempeño de sus utilidades se explica por la evolución del negocio tradicional de los bancos, como la captación de depósitos y colocación de créditos, en un escenario en el que la actividad económica y el costo del dinero inciden directamente tanto en los ingresos financieros como en el nivel de previsiones por riesgo crediticio.

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Un crecimiento moderado, pero con cifras históricamente altas

En términos nominales, el sistema cerró mayo con un resultado agregado que confirma el peso del sector bancario dentro del sistema financiero.

Si bien el incremento interanual fue de 3,7%, el monto total de utilidades se mantiene en niveles elevados para un cierre parcial de año, considerando que aún restan siete meses para completar el ejercicio 2026.

Fuentes del mercado señalan que, además del margen financiero, también influyen en el resultado los ingresos por servicios (como comisiones) y la eficiencia operativa, así como la dinámica de la morosidad y el nivel de provisiones que cada entidad debe constituir.

El total de utilidades del sistema suele concentrarse en un grupo reducido de bancos de gran tamaño, que por volumen de cartera, participación de mercado y escala operativa tienden a liderar los rankings mensuales.

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Según los datos del BCP, las entidades con mayores utilidades al quinto mes del año fueron:

  • Continental, con G. 551.024 millones
  • Itaú, con G. 549.128 millones
  • GNB , con G. 230.298 millones
  • BNF, con G. 205.998 millones
  • Ueno con G. 189.697 millones
  • Familiar con G. 175.913 millones
  • Sudameris con G. 155.766 millones
  • Banco Atlas con G. 120.289 millones
  • Bancop con G. 36.248 millones
  • Interfisa, con G. 28.410 millones