Ganancias de bancos sumaron US$ 376 millones a mayo

El resultado representa un aumento de 3,7% frente al mismo periodo del año pasado, manteniendo la tendencia de rentabilidad en la intermediación financiera, aunque con un ritmo de crecimiento moderado, según se extrae del informe oficial.

El desempeño de sus utilidades se explica por la evolución del negocio tradicional de los bancos, como la captación de depósitos y colocación de créditos, en un escenario en el que la actividad económica y el costo del dinero inciden directamente tanto en los ingresos financieros como en el nivel de previsiones por riesgo crediticio.

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Un crecimiento moderado, pero con cifras históricamente altas

En términos nominales, el sistema cerró mayo con un resultado agregado que confirma el peso del sector bancario dentro del sistema financiero.

Si bien el incremento interanual fue de 3,7%, el monto total de utilidades se mantiene en niveles elevados para un cierre parcial de año, considerando que aún restan siete meses para completar el ejercicio 2026.

Fuentes del mercado señalan que, además del margen financiero, también influyen en el resultado los ingresos por servicios (como comisiones) y la eficiencia operativa, así como la dinámica de la morosidad y el nivel de provisiones que cada entidad debe constituir.

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El total de utilidades del sistema suele concentrarse en un grupo reducido de bancos de gran tamaño, que por volumen de cartera, participación de mercado y escala operativa tienden a liderar los rankings mensuales.

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Según los datos del BCP, las entidades con mayores utilidades al quinto mes del año fueron: