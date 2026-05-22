Utilidades de bancos crecen: ¿Qué entidades ganaron más al primer cuatrimestre del año?

De acuerdo con los datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB) , dado a conocer esta semana, las 16 entidades bancarias sumaron al cuarto mes del año, utilidades por G.1,85 billones (US$ 302 millones al cambio actual), evidenciándose un repunte del 6% en comparación al mismo mes del año 2025, cuando las ganancias llegaron a G. 1,75 billones (US$ 219 millones).

Al considerar el valor de las utilidades en dólares estadounidenses, también se nota un salto estadístico importante del 37% , esto debido a la fuerte depreciación del dólar frente al guaraní.

La expectativa del sector financiero es que las ganancias sigan acompañando la dinámica de la economía, en un año en el que se espera nuevamente un desempeño positivo con un crecimiento del 4,2% del Producto Interno Bruto (PIB) y una dinámica favorable del consumo.

En el 2025, las ganancias del sector bancario fueron de G. 5,7 billones (US$ 863 millones), que representó un incremento del 8% en comparación al periodo 2024, en un periodo en que la economía creció 6,6%.

Estos beneficios de las intermediarias provienen principalmente de la colocación en letras de regulación monetaria del Banco Central del Paraguay (BCP), comisiones por los préstamos, intereses por créditos, tarjetas y otros productos y servicios brindados al público

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Las entidades bancarias obtuvieron ingresos de G. 187.675 millones (US$ 31 millones) en concepto de interés por la captación de los Instrumentos de Regulación Monetaria (IRM) del Banco Central del Paraguay (BCP) entre enero y abril del presente año, y aunque el monto del interés se redujo en el último año, sigue siendo una entrada importante de ingresos para las entidades bancarias y sin mayores riesgos, en comparación a la colocación de recursos al público (créditos)

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¿Cuáles fueron las entidades con mayores ganancias?

Las entidades con mayores ganancias al primer cuatrimestre del año son: